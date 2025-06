Tra lavori infrastrutturali, celebrazioni per vecchi bus in pensione e novità per treni e tariffe, la mobilità di Roma e del Lazio continua a trasformarsi.

Ecco una panoramica delle notizie principali di oggi, 23 giugno.

🚧 Roma–Viterbo: partiti i cantieri, ma resta il dubbio sul senso del raddoppio

Sono partiti i cantieri sulla ferrovia Roma–Civita Castellana–Viterbo, con due interventi: il rinnovo della trazione elettrica tra Vignanello e Viterbo e il raddoppio della tratta Riano–Morlupo.

Ma il raddoppio, secondo molti osservatori, appare poco utile: la nuova fermata di Morlupo sarebbe lontana dal centro, i costi sono elevati, e manca ancora un nuovo sistema di segnalamento che migliorerebbe davvero il servizio.

Permane anche il silenzio sul progetto della nuova stazione Flaminio.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/perche-raddoppio-roma-viterbo-sbagliato.html

🚌 Addio ai Cityclass CNG

Domenica 22 giugno si è svolto l’evento di saluto per i bus Cityclass Cursor CNG, storici mezzi a metano entrati in servizio tra il 2006 e il 2007.

Le vetture 4389 e 4400 hanno compiuto l’ultima corsa in presenza di oltre 100 persone, tra cittadini e appassionati da tutta Italia. Un momento di memoria collettiva per mezzi che hanno accompagnato intere generazioni di utenti nel quotidiano.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/il-nostro-addio-cityclss-cursor-cng-22-giugno.html

🚆 Anche i Vivalto si rifanno il look

Dopo i convogli Rock, Pop e TAF, anche i treni Vivalto adottano la nuova livrea Rebel Revolution, pensata per rendere il servizio regionale più moderno e coerente.

Il primo convoglio con la nuova grafica è arrivato a Roma da Ancona, dove è stato sottoposto a collaudi. Sarà operativo sulle linee FL5 (Roma–Civitavecchia) e FL8 (Roma–Nettuno).

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/01/nuova-livrea-regionale-vivalto.html

🚌 Metrebus, nuove tariffe dal 1° luglio

Novità in arrivo per il sistema tariffario Metrebus: dal 1° luglio aumenteranno i prezzi dei biglietti giornalieri e plurigiornalieri (24h, 48h, 72h e CIS settimanale).

Restano invece invariati BIT, abbonamenti mensili e annuali. La misura punta a riequilibrare i ricavi e incide soprattutto su turisti e utenti saltuari.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/aumento-metrebus-nuove-tariffe-trasporto-pubblivo-roma-lazio.html



Per ulteriori approfondimenti:

👉 https://www.odisseaquotidiana.com