Sta per ripartire la Serie A. A due settimane dall'inizio del Campionato i principali bookmaker hanno elaborato le quote scudetto per le squadre di Serie A per la stagione 2021/22.

Le favorite sono Juventus e Inter, quotate al massimo fino a 3 volte la posta, con un leggerissimo vantaggio per i bianconeri.

Il terzo gradino del podio è per la sorprendente Atalanta quotata tra 6,50 e 7,50. Leggermente più alte le quote per Milan, Napoli e Roma che seguono a ruota.