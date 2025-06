di GiusyL’evento “Luce sulla sabbia e Moda in riva al mare”, organizzato dalla talentuosa manager Rosanna Fiorentino, si terrà domenica 22 giugno alle ore 20:30 presso il MAMAITAS.

Il suggestivo locale sulla spiaggia di Trappeto (Palermo).

Rosanna Fiorentino, nome autorevole e molto conosciuto nel panorama dell’organizzazione di eventi di moda, si distingue per il suo talento unico nell’ideare e realizzare manifestazioni eleganti, curate in ogni dettaglio e capaci di lasciare il segno nel settore.



Il MAMAITAS, con il suo grande palco ad anfiteatro e una passerella centrale affacciata sul mare, offrirà la cornice ideale per questa serata raffinata, in cui gli ospiti potranno assistere comodamente seduti ai tavoli a una sfilata esclusiva, accompagnata da una cena elegante in riva al mare.



Numerose aziende del territorio parteciperanno all’evento, presentando collezioni che spazieranno dal costume da bagno al prêt-à-porter, offrendo così una panoramica completa della moda contemporanea.

La serata sarà condotta da Marianna Bonanno e arricchita dalle performance dei vari ospiti come il noto comico Ivan Fiore della vocal performer Katia Accetta, dall’artista di danza orientale Emanuela Monti e dal gruppo musicale I WhyNox, che renderanno l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la moda, l’eleganza e le esperienze esclusive in una location da sogno.