L'americana Anita Alvarez, durante la prova individuale di nuoto sincronizzato ai mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Budapest, è svenuta in acqua ed è stata stata salvata dal fondo della piscina dal pronto intervento della sua allenatrice, Andrea Fuentes.

La Fuentes, come lei stessa ha dichiarato, è intervenuta gettandosi in acqua dopo essersi accorta che i bagnini non lo stavano facendo, nonostante lei avesse iniziato ad urlare perché intervenissero.

"Ho visto che era svenuta. Sono andata più veloce che potevo, come se fosse una finale olimpica.Anita sta bene", ha proseguito la Fuentes. "I medici hanno controllato tutti i parametri vitali e tutto è normale: il battito cardiaco, l'ossigeno, i livelli di zucchero, la pressione sanguigna, ecc. Tutto è a posto. A volte dimentichiamo che questo accade in altri sport ad alta resistenza come la maratona, il ciclismo... Il nostro sport non è diverso dagli altri. In piscina spingiamo oltre i limiti e a volte li troviamo.Anita ora si sente bene e anche i medici dicono che sta bene. Domani riposerà tutto il giorno e deciderà con il medico se potrà partecipare o meno alle finali della prova a squadre".

La Alvarez era incorsa in un incidente analogo anche lo scorso anno, durante una qualificazione olimpica a Barcellona. Anche in quel caso era stata Andrea Fuentes a portarla in superficie e a salvarla.