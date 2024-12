A San Siro Milan-Roma termina in parità 1-1. Rossoneri “fuori” dall’Europa, i giallorossi proseguono la serie positiva

Partita divertente e giocata tutta a ritmo elevato, anche se troppo nervosa. Una rete per parte nel primo tempo: sblocca il risultato la squadra di Fonseca al 16’ con Reijnders, il pareggio arriva al 23’ con Dybala. Sul finire dei primi 45’ di gioco Fonseca viene espulso per proteste su un rigore non concesso

Nella seconda frazione di gara, in avvio la Roma prova ad essere maggiormente incisiva ma sono i rossoneri che presto cingono d’assedio la porta di Svilar, chiamato a due prodezze: al 55' con Bennacer e un minuto dopo con Chukwueze. Al 64’ ancora un’azione offensiva rossonera con Theo Hernandez, che al tiro murato da Ndicka.

La squadra di Ranieri ha una doppia clamorosa occasione al 69’: prima Dovbyk si invola davanti a Maignan, con la sua conclusione respinta dal portiere francese, poi, sulla ribattuta a portiere battutoPellegrini non trova la porta.

I giallorossi insistono e all’84’ una nuova occasione per la rete del vantaggio. Celik crossa per Pellegrini, che appoggia il pallone sul mancino di Dybala, su cui è provvidenziale la deviazione di Fofana. Ancora la Roma pericolosa all’88’: punizione da fuori area di Paredes, Shomurodov tocca di testa e colpisce il legno, ma era in off-side.

Finale tutto degli ospiti ma il risultato a San Siro non cambia