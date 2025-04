Il singolo racconta l’invaghimento più scomodo con sincerità disarmante e arrangiamenti essenziali

Esce sulle piattaforme digitali e dall’11 aprile nelle radio in promozione nazionale “Battito d’aprile”, il nuovo singolo del cantautore Rinaldi Francesco. Il brano nasce da un’ispirazione lontana nel tempo: scritto quindici anni fa e rimasto in un cassetto fino a oggi, viene ripreso, rivisto e completato con la consapevolezza di chi ha trovato le parole giuste per raccontare una storia complicata.

"Battito d’aprile" affronta un tema delicato e universale: l’infatuazione per una donna sposata. Rinaldi lo fa con un approccio personale, mescolando ironia e malinconia, scegliendo di raccontare il turbamento interiore attraverso ossimori e immagini contrastanti. La canzone si muove tra luce e ombra, desiderio e senso di colpa, portando l’ascoltatore nel cuore di un sentimento che non trova spazio nel quotidiano ma che si impone con forza.

Il brano cita esplicitamente “Situazione complicata” di Lucio Corsi, artista di riferimento per il cantautore, e ne condivide l’attitudine a esplorare zone grigie dell’animo umano senza retorica. La registrazione, inizialmente pensata come una semplice bozza, è diventata la versione definitiva per scelta artistica: nonostante qualche imperfezione, la traccia restituisce esattamente l’emozione originaria, confermandosi autentica e diretta.

Rinaldi Francesco si definisce un cantautore nato nell’isola che non c’è. Ha collezionato esperienze musicali tra concorsi, matrimoni e piccoli palchi, ma preferisce lasciare che a parlare sia la sua musica. Scrive porzioni di vita con ironia e sensibilità, inseguendo il sogno di condividere storie capaci di emozionare senza filtri.

"Battito d’aprile" rappresenta un passo importante nel suo percorso: una canzone che non cerca la perfezione ma la verità, che racconta senza maschere un frammento di realtà. Con questo brano, Rinaldi Francesco si presenta al pubblico con un linguaggio personale, fatto di immagini evocative e sonorità essenziali.

