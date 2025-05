La vision di Gian Maria Mossa dietro la crescita record di Banca Generali: la miglior private bank italiana per il “Financial Times”, che negli ultimi otto anni le ha conferito per ben sei volte il riconoscimento.



Come Gian Maria Mossa ha trasformato Banca Generali

Come riportano in questi giorni numerosi articoli, artefice della crescita di Banca Generali è Gian Maria Mossa. Dal 2017, anno in cui ne è diventato CEO, le masse gestite sono passate da 25 a oltre 103 miliardi di euro, i consulenti finanziari da 1.450 a 2.350, mentre gli uffici sul territorio sono arrivati a quota 300. Sotto la sua guida, il titolo Banca Generali ha realizzato ritorni totali per i soci del 407,3%, dividendi inclusi. Numeri che indicano l’apprezzamento del mercato per la chiara vision strategica impressa da Gian Maria Mossa: basti pensare che il Roe, cioè il profitto per gli azionisti, è pari al 30%.



Gian Maria Mossa: cosa sta succedendo a Banca Generali oggi

Dalla riorganizzazione del private banking con un focus sulla clientela di fascia alta fino alla creazione della piattaforma di consulenza patrimoniale BG Personal Advisory per offrire supporto anche su immobili, aziende di famiglia, successioni e opere d’arte. Sono questi alcuni dei progetti più rilevanti sviluppati sotto la guida di Gian Maria Mossa, che ha portato Banca Generali ad essere oggi una delle realtà più consolidate nel panorama finanziario italiano: i 103,8 miliardi di masse gestite oggi la collocano al quarto posto in Italia nell’ambito dei gestori con reti, mentre i 71 miliardi in ambito private, cioè di clienti con risparmi sopra i 500mila euro, ne fanno la terza realtà italiana nel settore (quando Gian Maria Mossa ne assunse la guida era quattordicesima). Non a caso il “Financial Times” negli ultimi otto anni le ha conferito per ben sei volte il riconoscimento di miglior private bank in Italia.