“Ho Visto” racconta la creazione artistica come un gesto silenzioso che può nutrire lo spirito.

Nel suo nuovo singolo, Mirko Di Lorenzo si fa poeta dell’essenziale. “Ho Visto” è una ballata emotiva, costruita su parole vere, vissute. Il paragone con il fornaio non è solo suggestivo, ma pieno di significato: entrambi lavorano nel buio, per dare qualcosa che nutra gli altri. La musica, per Mirko, è pane per l’anima.

È conforto, verità, memoria. Il sound è scarno ma potente, e lascia spazio alla voce, che diventa strumento e narrazione. Dopo aver sperimentato con i linguaggi moderni, Mirko torna alla radice della sua scrittura: la necessità di dire qualcosa che conti davvero. Il risultato è una canzone profonda, accompagnata da un videoclip che ne amplifica il significato. Un brano che lascia il segno.

