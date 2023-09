Nella giornata di oggi 4 settembre sarà presentato al Festival di Venezia nella sezione Concorso l'ultimo film del premio Oscar Ryusuke Hamaguchi dal titolo Evil Does Not Exist, un thriller eco-politico in cui la natura viene raffigurata come uno scrigno di biodiversità in perenne pericolo.

TRAMA: Nel profondo della foresta del piccolo villaggio rurale di Harasawa, Takumi, genitore single, vive con la sua giovane figlia, Hana, e si occupa di lavoretti per la gente del posto, tagliando legna e trasportando acqua di pozzo incontaminata. La serenità travolgente di questa terra incontaminata di montagne e laghi, dove i cervi vagano pacificamente liberi, sta per essere sconvolto dall'imminente arrivo della società di Tokyo Playmode, che è pronta ad iniziare la costruzione di un sito glamping per i turisti della città: un piano, che Takumi e i suoi vicini scoprono, che avrà conseguenze disastrose per la salute ecologica e la pulizia della loro comunità.