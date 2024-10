Il nuovo singolo del cantautore bresciano esplora temi di amore, rimpianto e resilienza.

«Mi sono seduto al basso ed è venuto fuori un riff che mi piaceva, sul quale ho composto il testo. Il processo è avvenuto abbastanza spontaneamente e il significato della canzone ha preso forma da sé. “Not A Second Try” rappresenta per me un’opportunità di cambiare le cose cercando di non rimpiangere il passato.» Ricky Martinelli

"Not A Second Try" è il nuovo singolo pubblicato dal giovane cantautore Ricky Martinelli, un pezzo che riflette su un amore finito e il concetto del Panta Rei: tutto scorre, e la vita va avanti con ogni esperienza vissuta. Il brano esprime come l’amore, sia per una persona cara che per la passione stessa, permetta di vivere pienamente la vita.

Il ritornello evoca il rimpianto che perseguita gli amanti, ricordando che ogni fine porta con sé nuove possibilità.

Il brano è stato scritto e arrangiato con grande cura, con un piano elettrico “alla Doors” che conferisce un tocco retrò, e una chitarra tremolante che suona il riff principale, mantenendo alta la dinamica del pezzo. Il brano è stato rifinito nell’arrangiamento e produzione da Gabriele Fersini presso il Good Recording Studio di Milano.

Riccardo Martinelli è nato a Brescia il 9 aprile del 2006. Studia chitarra con Marco Tiraboschi e Gabriele Fersini dal 2012, sitar col maestro Ashanka Sen, impara a suonare basso e pianoforte da autodidatta e si dedica allo studio del canto con Luigina Bertuzzi.

Partecipa come cantautore al Tour Music Fest e Tour Music Camp 2023.

Nel 2023 comincia a registrare i suoi brani nello studio di Paolo Costola a Brescia. Il 12 aprile esce il singolo “Picture of two”, il suo esordio discografico per l’etichetta G Records che raggiunge la prima posizione nella classifica cantautori indipendenti del 27 maggio. Il 5 luglio 2024 esce il singolo “You may take a photograph”. Il nuovo singolo è “Not a second try”, in radio dal 18 ottobre.





