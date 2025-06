Apple è pronta a svelare il futuro dei suoi sistemi operativi.

La WWDC 2025, conferenza annuale per sviluppatori, inizierà ufficialmente lunedì 9 giugno alle ore 19:00 (italiane). Tra le attese principali: il nuovo iOS 26, macOS 26 “Tahoe”, watchOS 26, iPadOS 26, visionOS 26 e molto altro.

Segui l’evento in diretta con commento in italiano

Lorenzo Perucci commenterà l’intero evento in live streaming su YouTube, a partire dalle 18:30. In diretta: anticipazioni, analisi, commenti in tempo reale e interazione con il pubblico.

Come guardare la WWDC 2025 in italiano

YouTube – Diretta con Lorenzo Perucci: analisi in italiano, ospiti e domande dal pubblico.

LorenzoPerucci.com/live – Doppio streaming: la diretta ufficiale Apple + commento simultaneo di Lorenzo, sincronizzati.

👉 Per un'esperienza completa, visita: www.lorenzoperucci.com/live

Cosa aspettarsi dalla diretta:

Introduzione con tutte le indiscrezioni dell’ultima ora

Commento live dell’evento principale

Spiegazioni in tempo reale delle novità

Riepilogo post-evento con tutti gli annunci chiave

Preview dei contenuti extra in arrivo nei giorni successivi

Non perdertelo: il WWDC 2025 sarà un evento storico.

Appuntamento fissato: lunedì 9 giugno, ore 18:30.