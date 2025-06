Una sigla nuova di zecca, una nuova messa in onda televisiva e un vinile da collezione per la Superband, composta eccezionalmente da alcuni giganti della storia delle Sigle TV

Dal 18 maggio 2025, andrà in onda sull'emittente Iunior TV, una serie Mattel del 1969, cult negli USA ma quasi inedita in Italia. Per questo reperto di archeologia televisiva nel 1981 era stato realizzato il doppiaggio italiano mentre, in assenza di una vera distribuzione nazionale, non fu mai composta una sigla... fino ad oggi!

La sigla si intitola "Skyhawks" come la serie tv, ed è cantata da un brand mitico: la Superband. Oggi come nel 1979 la Superband vede come voce lead l'inossidabile Douglas Meakin (Superobots, Rocking Horse) mentre in questa nuova produzione musicale ci sono altri giganti della storia delle sigle TV, tutti già membri del collettivo musicale dei Cartoon Heroes. Ai cori troviamo infatti Patrizia Tapparelli (Galaxy Group - Il Mago, la Fata e la Zucca Bacata), Manuela Cenciarelli (I Nostri Figli), Roberta Petteruti (Superobots, Superband) e alle voci e agli strumenti Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario Sgrò (Raggi Fotonici).

Il brano, composto da Mirko Fabbreschi, Douglas Meakin e Dario Sgrò, oltre che a sancire il ritorno in onda dopo decenni di alcuni giganti delle sigle, è anche un 45 giri in vinile, prodotto a tiratura limitata, da collezione e disponibile da lunedì 31 marzo, contemporaneamente alla programmazione televisiva.

L'immagine di copertina è di Marco Albiero; il disco vede al suo interno anche alcune foto di backstage scattate durante la scrittura e la registrazione della sigla presso il Fuji Studio di Roma. La produzione è targata A.R.C mentre le edizioni musicali sono Latlantide Promotions.