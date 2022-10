Vladimir Putin, quest'oggi, ha incontrato i capi delegazione del Consiglio di sicurezza e dell'intelligence della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Queste le principali dichiarazioni rese da Putin durante l'incontro.



L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Stati Uniti: "Il Paese ha effettivamente perso la sua sovranità ed è ora direttamente controllato dagli Stati Uniti, che lo usano come ariete contro la Russia, la Bielorussia, l'OTSC (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva e la CSI".

L'esempio di Kiev "mostra chiaramente il vero atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei loro satelliti": il territorio ucraino è stato trasformato in un "campo di prova per esperimenti biologici militari" e ora "lo riempiono di armi, comprese quelle pesanti, e chiudono un occhio al desiderio di Kiev di ottenere armi nucleari". Nel frattempo, la Russia è a conoscenza dei piani dell'Ucraina di "usare una cosiddetta bomba sporca come provocazione" [secondo l'agenzia Novosti si tratterebbe di un missile russo contenente materiale radioattivo - preparato dall'agenzia spaziale ucraina - che verrebbe abbattuto dall'aviazione di Kiev nell'area di Chernobyl].

Le spedizioni di armi in Ucraina creano sfide serie: più di semplici armi leggere possono arrivare in altri paesi dal territorio ucraino.

"I rischi che i criminali mettano le mani su armi più potenti, compresi i sistemi di difesa aerea missilistici portatili e le armi di precisione, permangono", ha affermato Putin.

Il potenziale di conflitto nel mondo in generale e in particolare nel territorio della CSI rimane molto elevato: "Sono emersi nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva; in primo luogo, questa è una conseguenza di una forte escalation dello stallo geopolitico globale". Il mondo sta cambiando e sta diventando multipolare, ma "alcune parti della comunicazione internazionale si sforzano di mantenere ad ogni costo la loro egemonia fallimentare".

Essi "non evitano nemmeno il sabotaggio diretto", come le esplosioni sui gasdotti Nord Stream, che "causano danni colossali all'economia europea" e "peggiorano notevolmente le condizioni di vita di milioni di persone".

I tentativi di portare avanti una "rivoluzione" e incitare conflitti armati che minacciano la sicurezza di tutti i membri della CSI continuano: "la tattica del ricatto, della pressione e dell'intimidazione è stata a lungo utilizzata da alcuni paesi in quasi tutta la comunità".

Intanto il pericolo dei gruppi terroristici - Isis, Al Qaeda (entrambi fuorilegge in Russia) e altri - non diminuisce: "cercano di infiltrarsi negli stati della CSI, creare cellule clandestine e concentrare militanti in Afghanistan - soprattutto vicino al confine con Gli stati dell'Asia centrale, ovviamente, comportano il rischio di un'invasione in questa regione".

Gli Stati membri della CSI devono sviluppare la cooperazione nell'antiterrorismo, anche "concentrando gli sforzi sull'individuazione e l'eliminazione dei canali di infiltrazione terroristica sotto la copertura dei flussi migratori" e contrastare congiuntamente i tentativi di interferire nei loro affari interni: "per contrastarlo, dobbiamo di più rivelano attivamente e contrastano le operazioni delle agenzie di intelligence straniere volte a destabilizzare ogni singolo stato membro della CSI".

È necessario garantire la massima protezione delle infrastrutture e dei luoghi frequentati, come dimostrato dall'esplosione sul ponte di Crimea e dai tentativi di sabotaggio nella centrale nucleare di Kursk.



Sempre questo mercoledì, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Vladimir Putin ha supervisionato da una sala di controllo la simulazione di un massiccio attacco nucleare in risposta a un attacco nucleare nemico.

L'esercitazione si è svolta nel Mare di Barents nell'Artico e nella penisola di Kamchatka in Russia.