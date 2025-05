Anche oggi il panorama della mobilità romana si è arricchito di novità rilevanti. Dai tram della linea 19 alla Metro B, passando per gli sviluppi sindacali e le campagne sociali sul trasporto pubblico, ecco il riepilogo delle notizie principali del 28 maggio.



La linea 19 tornerà a via Barletta?

Il capolinea della linea tram 19 a via Barletta potrebbe finalmente tornare operativo, grazie a un’accelerazione nei lavori per la realizzazione di un nuovo capolinea provvisorio. Tuttavia, per garantire il servizio completo saranno necessari almeno 11 tram bidirezionali, attualmente insufficienti nel parco mezzi disponibile.

Metro B: torna operativo il treno MB 429-430

Buone notizie per i passeggeri della Metro B. Il convoglio MB 429-430, sottoposto a revisione intermedia, è rientrato oggi in servizio, diventando l’undicesimo treno revisionato disponibile sulla linea. Un piccolo passo avanti verso una maggiore affidabilità del servizio.

Sciopero dei trasporti il 20 giugno

È stata indetta un'agitazione generale che interesserà tutti i settori pubblici e privati, compresi i trasporti. Lo sciopero è previsto per il 20 giugno e comporterà probabili disagi su bus, metro e treni regionali.

Cotral: accordo sulle ferie retribuite

Cotral ha raggiunto un'intesa con i sindacati per il riconoscimento economico delle ferie fruite dai dipendenti. L’accordo prevede l’erogazione delle indennità spettanti, un passo avanti sul piano dei diritti dei lavoratori del trasporto regionale.

“Usa la mano per fermare l’autobus”: la campagna contro le molestie

Parte la nuova campagna contro le molestie sui mezzi pubblici, con lo slogan “Usa la mano per fermare l'autobus”. L'iniziativa, che unisce sensibilizzazione e prevenzione, punta a contrastare le violenze fisiche e verbali ai danni di passeggeri e autisti.

