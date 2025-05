Cerimonia di consegna di due mezzi di trasporto per persone diversamente abili, donate al Comune da PMG Italia in collaborazione con oltre 100 ditte ed operatori commerciali di Milazzo. I mezzi sono stati consegnati, in comodato d’uso temporaneo, ad AISM ed alla Coop Sociale “La Fenice”. Si rinnova dunque la collaborazione con questa società, che quest’anno ha lanciato il progetto denominato “Città ad Impatto Positivo” proprio per promuovere inclusione, sostenibilità e collaborazione nei territori italiani.

“Attraverso azioni concrete ed il coinvolgimento di istituzioni, scuole, imprese e associazioni, l’iniziativa – spiega il referente Antonio Corso – punta a migliorare la qualità della vita urbana, mettendo al centro il bene comune e la partecipazione attiva dei cittadini. Ogni tappa del progetto lascia un segno tangibile: dai veicoli accessibili ai dispositivi salvavita fino ai percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni. Sono contenti che ancora una volta anche il Comune di Milazzo si sia unito al cambiamento già intrapreso da altre città della Sicilia”.

“Il Comune di Milazzo entra ufficialmente a far parte del progetto Città ad Impatto Positivo, compiendo un passo concreto verso un futuro più inclusivo e sostenibile. – ha aggiunto l’Assessore Natascia Fazzeri – Grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni locali, la città ha ricevuto due veicoli dotati di pedana elettrica, fondamentali per garantire maggiore autonomia alle persone con mobilità ridotta: un Fiat Ducato e un Fiat Doblò cambieranno la vita di tante persone”.