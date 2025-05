La giornata del 19 maggio porta una nuova ondata di aggiornamenti sul fronte della mobilità romana. Dal bilancio in rosso di Roma Metropolitane, agli sviluppi nei cantieri tranviari, passando per un incidente mattutino e il via libera alla pedonalizzazione dell’Appia Antica, fino alle proposte per la futura linea D della metropolitana.

Roma Metropolitane chiude in perdita

Il bilancio 2023 della società partecipata si è chiuso con una perdita di 1,3 milioni di euro. Roma Metropolitane, incaricata della progettazione delle nuove linee metro e tram, continua a vivere una fase difficile, con un risanamento ancora fuori portata.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/approvazione-bilancio-2023-roma-metropolitane.html

Incidente sulla linea 514

Questa mattina un'automobile è finita contro un tram della linea 514. Il servizio è stato sospeso per circa un’ora, causando disagi ai pendolari.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/incidente-514-19-maggio.html

Tramvia Togliatti: il punto sui lavori

Prosegue l'avanzamento del cantiere della Tramvia Togliatti. Secondo quanto riportato nel bollettino di maggio, l’obiettivo di completare l’opera entro giugno 2026 rimane confermato, ma restano alcune criticità da affrontare.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/tramvia-togliatti-bollettino-cantieri-maggio.html

Appia Antica diventa area pedonale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso il nulla osta alla pedonalizzazione dell’Appia Antica. I varchi elettronici saranno attivati da luglio, dando il via a una nuova fase di tutela per il sito archeologico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/ok-pedonalizzazione-appia-antica.html

Metro D: proposte per un progetto più funzionale

Dopo le discussioni degli ultimi giorni, Odissea Quotidiana presenta una serie di proposte per migliorare il progetto della linea D della metropolitana. L'obiettivo è quello di rendere il tracciato più coerente con le esigenze della città.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/01/miglioramenti-metro-d-nuovo-progetto.html

