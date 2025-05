Cinque aggiornamenti importanti nel mondo della mobilità romana, tra collaudi, lavori in partenza e nuove criticità in periferia. Ecco la rassegna del giorno.

Metro C, chiusura temporanea per collaudi

Nel fine settimana del 24-25 maggio, la linea C della metropolitana sarà interrotta nella tratta San Giovanni–Colosseo. Il provvedimento è legato ad attività di collaudo tecnico per l’attivazione del sistema di controllo della marcia.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/chiusura-metro-c-24-25-maggio.html

Roma-Lido, nuovo passo per il sistema SCMT

Prosegue la transizione della linea Roma-Lido verso un sistema di segnalamento più moderno. ASTRAL ha affidato il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione del SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno), fondamentale per migliorare l’affidabilità della linea.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/affidamento-csp-scmt-roma-lido.html

Rete bus periferica: ancora disservizi

Nonostante l’ingresso, quasi un anno fa, di nuovi operatori come SAP, BIS e Tuscia, il servizio bus nelle aree periferiche di Roma continua a mostrare criticità. I mezzi promessi non si vedono e i cittadini lamentano ritardi e corse saltate.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/dove-sono-nuovi-bus-rete-periferica.html

Parcheggio El Alamein, affidati gli incarichi

Il Comune ha selezionato il professionista che si occuperà della Direzione Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva per l’adeguamento antincendio del parcheggio di Piazzale El Alamein.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/incarico-DL-CSE-parcheggio-el-alamein.html

Sciopero ferroviario il 23 maggio

È stato confermato per il 23 maggio uno sciopero del personale ferroviario, inizialmente previsto il 17. Il servizio ferroviario sarà a rischio per 24 ore: si attendono le fasce di garanzia e le comunicazioni ufficiali.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/sciopero-ferrovie-23-maggio.html



