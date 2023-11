Per accedere a EURO 2024, la nazionale di Spalletti deve vincere con la Macedonia del Nord nella partita diretta dal tedesco Zwayerche che si disputerà questo venerdì allo stadio Olimpico, per poi poter affrontare lo scontro diretto di lunedì con l'Ucraina, avendo così a disposizione per qualificarsi due risultati su tre.

Dopo il primo e unico successo ottenuto a Skopje nell’ottobre 2016 (3-2 in rimonta con gol di Belotti e doppietta di Immobile), l'Italia con la Macedonia non ha più vinto. Nell’ottobre 2017 a Torino finì 1-1. A marzo 2022 a Palermo, l'Italia perse nella semifinale del play off che ci costò il Mondiale in Qatar. Infine due mesi fa a Skopje il risultato fu ancora una voilta di 1-1.

"La squadra sta bene" ha dichiarato Spalletti nell’intervista rilasciata ai canali social della FIGC. "Ha lavorato in maniera corretta e questa mattina prima dell’allenamento ho ringraziato i ragazzi per la disponibilità e la professionalità che hanno messo anche in questa settimana. Abbiamo avuto altre possibilità di lavorare precedentemente, ci stiamo portando avanti con il lavoro per cui voglio vedere una nazionale migliore rispetto a quella già vista.Ogni volta che riconquisteranno palla cercheranno subito di andare a fare verticalizzazioni improvvise per il ribaltamento dell’azione. Dovremo farci trovare sempre in ordine da un punto di vista della prevenzione. Roma è capacissima di darci quella spinta che può fare la differenza. Soprattutto per la squadra mi aspetto che ci sia calore e che il pubblico possa divertirsi dietro a quelle che saranno le nostre giocate, la nostra qualità di partita. Per me vedere la curva dell'Olimpico piena è come vedere l'arcobaleno, un tramonto o un quadro bellissimo.Da qui a domani sera conta solo il risultato, bisogna andare a vincere questa partita. Dobbiamo imparare cosa significa avere addosso questa maglia".

Venerdì gli Azzurri hanno svolto l’allenamento di rifinitura a Coverciano. A seguito degli esami strumentali effettuati, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, Alessandro Bastoni ha fatto rientro al club di appartenenza. Il forfait del difensore dell’Inter, che aveva sospeso anzitempo la seduta di allenamento di ieri, va ad aggiungersi a quelli di Meret, Calabria, Toloi e Locatelli. Al suo posto Luciano Spalletti ha deciso di convocare il difensore della Roma Gianluca Mancini. Nella notte Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile. A scopo cautelativo è stato convocato il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi.





Credit immagine: twitter.com/FIGC/status/1716434162247246126/photo/1