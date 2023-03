L' adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Miriam Toews, Women Talking, liberamente tratto da fatti avvenuti nella colonia Manitoba in Bolivia, scritto dalla regista Sarah Polley, parte favorito ai prossimi Oscar nella categoria Miglior sceneggiatura non originale dopo aver vinto una serie di key awards (dall'USC Award al Writers Guild of America Award).

L' unico film che può ribaltare questo atteso verdetto è All Quiet on the Western Front che ha dalla sua parte il BAFTA e il NBR Award, anche se è stato piuttosto ignorato dai premi delle Associazioni dei critici americani.