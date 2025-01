COSA SONO I VIAGGI ASTRALI?

Purtroppo, ancora oggi, c’è chi tende a screditare questa meravigliosa esperienza, a catalogarla tra le cose “magiche”, vietate, occulte, esoteriche, o addirittura a considerare l’esperienza di sdoppiamento uno stato di allucinazione indotto da una patologia.

Poi ci sono i servi del sistema, che hanno il preciso compito di allontanare le persone da questo grande strumento di conoscenza ed evoluzione, la falange religiosa, che continua a desiderare il totale monopolio sull’elemento anima e infine, a completare la distruzione del Viaggio Astrale, ci sono i falsi guru, quelli che si classificano come esperti, come coach, trainer, avvalorando i luoghi comuni o addirittura equiparando l’esperienza fuori dal corpo al sogno lucido.

Una massa di umanità inutile e dannosa che ben si allontana dalla vera conoscenza de fenomeno e che ha la presunzione di parlare di ciò che conosce solo marginalmente.

Pensare che il Viaggio Astrale ha radici antichissime, pari alla nascita dell’uomo stesso, è praticato e conosciuto da tutte le tradizioni e da tutti i culti, viene utilizzato in campo bellico e nello spionaggio industriale, nella ritualistica della guarigione e, seppur con nomi diversi, tramandato e narrato nella letteratura attraverso allegorie e metafore. Una grande capacità umana che deve essere nascosta e demonizzata per non consentire alle persone una crescita e un risveglio tale da condurli fuori da vincoli del sistema e della cosiddetta “matrix”.

Vediamo però, nello specifico, cosa accade esattamente a chi vive l’esperienza di sdoppiamento.

L’Essere Umano è composto da vari corpi se vogliamo utilizzare concetti esoterici, anima e spirito, se ci avvaliamo dei precetti religiosi, frequenze e vibrazioni se vogliamo rimanere più vicini alla fisica e alla scienza. Per arrivare ad un’espressione comune, possiamo dire che l’Individuo è composto da materia ed energia (anche la materia è energia, ma rimaniamo su concetti base).

La materia, quindi il corpo fisico, vive la propria esperienza con un sistema di codifica legato alla vibrazione del piano materiale, vive le emozioni e i sentimenti con un sistema di codifica legato ad un piano che, anche se impropriamente, possiamo definire mentale e vive l’esperienza energetica con un sistema di codifica legato al piano astrale (non solo, ma quello è un discorso diverso).

I primi due sistemi li conosciamo bene e li affrontiamo quotidianamente con il ricordo nitido delle esperienze vissute, mentre del terzo sistema, seppur vissuto anch’esso quotidianamente, abbiamo vaghi ricordi più legati al sogno che ad altre esperienze. Il fatto che non ricordiamo sempre e tutto, non vuol dire però, che tali esperienze non vengano vissute.

Ogni notte, quando sia “abbassa la guardia” della mente, la nostra parte energetica riceve informazioni e si connette ad altri, spesso, la sensazione che si ha, è quella di aver vissuto dei sogni particolari e diversi che, in qualche modo, ci lasciano il vago sentore di essere molto di più rispetto al solo corpo e mente.

Quando queste esperienze di connessione, assumono un forma ben distinta e caratteristiche ben precise, si può parlare di uscita dal corpo e viaggio astrale. E’ ovvio che, come ogni esperienza, per essere formativa e costruttiva ha bisogno di un’elaborazione consapevole e quindi di un ricordo nitido; in mancanza di tale ricordo, il Viaggio Astrale, rimane fine a se stesso.

Nel momento in cui, dopo aver attraversato chiare e nitide sensazioni di cambio vibrazionale, percepite dai viaggiatori in modo abbastanza oggettivo, ho la netta sensazione di essere da una parte distinta rispetto al corpo fisico, si può parlare di viaggio astrale.

La netta sensazione, non vuol dire vedersi sdraiati nel letto, sorvolare la città o trovarsi a casa di altre persone, tali esperienze, seppur spesso denotano uno effettivo sdoppiamento, possono tranquillamente far parte del fenomeno SOGNO che, è opportuno ribadire, non ha nulla a che vedere con il VIAGGIO ASTRALE. Sono certo e sicuro di un’effettiva uscita dal corpo, quando, oltre a percepire fisicamente sensazioni di cambio vibrazionale, ho la NETTA sensazione di essere sveglio e vigile in un luogo diverso rispetto a dove ho lasciato il corpo. Che poi questo luogo sia la vostra camera, un piano non materiale, uno scenario passato ecc.. Non fa nessuna differenza, ciò che ufficializza l’esperienza extracorporea è l’esatta consapevolezza di essere fuori dal proprio corpo, con tutto il bagaglio della nostra conoscenza, dei nostri ricordi e delle nostre paure.

Non sono importanti quindi visioni, racconti, immagini ecc.. Ciò che è importante sono VIBRAZIONI e sentirsi svegli e vigili oltre il proprio corpo fisico.

Dunque, riassumendo, possiamo definire il VIAGGIO ASTRALE come l’espressione e la manifestazione indipendente del nostro elemento energetico su piani fisici o distinti, svincolato dai legami con il corpo fisico o quello mentale.

Perché ho detto che non sono importanti le immagini che vedo o i luoghi da cui sono attratto? Tutto ciò che viene visto e percepito nelle dimensioni energetiche, attraverso una codifica che non utilizza i 5 sensi, nasce in virtù di tanti parametri: Ansie, paure, stato d’animo, credenze, ambiente, esperienze passate ecc.. E’ pertanto opportuno che il ricordo dell’esperienza vissuta, sia analizzato in modo completo e valutando questi parametri.

Quando l’esperienza diventa formativa ed evolutiva?

Il primo step è senza dubbio la comprensione dell’esistenza individuale indipendentemente dal corpo fisico, una comprensione che comporta, senza ombra di dubbio, la rivalutazione del nostro credo e l’eliminazione della paura della morte. Gli step successivi, sono determinati da una lenta esperienza nelle dimensioni energetiche, che consente l’acquisizione di una CONOSCENZA che supera i dettami del sistema e delle tradizioni, quindi pura e reale.

La conclusione è che, sarebbe necessario ed indispensabile, al fine di una vera evoluzione individuale, animica, sociale e concettuale, la ricerca continua di esperienze fuori dal corpo. Il Viaggio Astrale, oltre ad essere la conclusione di ogni cammino spirituale, è l’esperienza madre di tutta la trascendenza e la manifestazione umana su questo pianeta.

ENSITIV

www.ensitiv.com