Il tango non è solo un ballo; è un linguaggio, una forma d'arte profonda e complessa. "Mi Pasión" porta in scena questa essenza, raccontando una storia di viaggio, nostalgia e passione che affonda le sue radici nel cuore pulsante di Buenos Aires. Attraverso la danza, la musica, il canto e la recitazione, lo spettacolo si trasforma in un viaggio artistico che abbraccia le origini di un genere nato nelle strade di una città che, a sua volta, rappresenta l’incarnazione delle speranze e dei sogni degli immigrati.

La genesi di "Mi Pasión" è segnata da un incontro straordinario: quello di Sylvia Pagni con Papa Francesco. Questo evento ha ispirato la produzione di uno spettacolo che non solo celebra il tango, ma ne esplora anche la genealogia emotiva. La realizzazione di un album discografico, in collaborazione con gli autori musicali Loris Cattunar ed Elisa Riccitelli, ha dato vita a un percorso sonoro che accompagna il pubblico in ogni passo di questo racconto.

Sotto la direzione artistica e musicale del Maestro Sylvia Pagni, l’orchestra prende vita, con i violini solisti di Andrea Aloisi e Simone Rossetti Bazzaro a guidare un ensemble di otto archi, tutti sotto la maestria della Pagni. La parte teatrale, arricchita dalla regia di Maurizio Milione e dalla narrazione profonda di Benedetto Zenone, prepara il palcoscenico per i talentuosi attori Tiziano Feola ed Eliana De Marinis, le cui interpretazioni evocano storie di amore e sofferenza legate al mondo del tango.

Nel cuore dello spettacolo, il ballo assume una centralità magnetica grazie ai ballerini di Tango Bar, tra cui Laura Amadei e Simone Salerno, e i rinomati tangueros di diverse accademie italiane. Ogni movimento racconta una storia, ogni passo è carico di emozione, e il pubblico viene trasportato nei vicoli affollati di Buenos Aires, dove la passione si mescola alla vita quotidiana.

A rendere l’atmosfera ancora più intensa ci sono le voci che animano la musica. Giorgia Trandafir, con la sua voce potente e vibrante, e la partecipazione speciale di Francesca Alotta, riescono a trasmettere con il canto l’intensità e la povertà del tango. Un elemento di originalità e freschezza è dato dal ventriloquo René Luden, con il suo personaggio Zio Arcibald, che aggiunge un tocco di comicità e vivacità, creando un contrasto inaspettato nel contesto emotivo dello spettacolo.

"Mi Pasión" non si limita a raccontare il tango; lo celebra nella sua interezza. Le lacrime degli emigranti e i loro ricordi, i momenti di gioia e dolore, si intrecciano con le milonghe affollate di Buenos Aires, dove le note nostalgiche danno vita a una danza che è insieme eleganza e forza. Il pubblico è invitato a immergersi in queste esperienze, percependo sulla propria pelle l’intensità di un’emozione che trascende il tempo e lo spazio.

Nato nei sobborghi di Buenos Aires, il tango è il frutto di un incrocio culturale ricco e variegato, un linguaggio che esprime tanto il dolore dell’abbandono quanto la speranza di un nuovo inizio. "Mi Pasión" restituisce questa dualità attraverso una narrazione che evolve dalle note più nostalgiche fino agli applausi entusiasti delle milonghe, simbolo di una tradizione viva e dinamica.

Il viaggio del tango è anche quello degli emigranti europei che, lasciando le loro terre natali, portavano con sé un bagaglio di storie e culture. "Mi Pasión" riesce a cogliere questa essenza, restituendola al pubblico in modo potente e poetico. La nostalgia per ciò che è stato si fonde con la speranza per un futuro migliore, creando una sinfonia di emozioni che attraversa le generazioni.

In ogni nota, in ogni movimento, lo spettacolo porta con sé il peso della storia e la leggerezza della danza, un equilibrio perfetto tra il passato e il presente. I ballerini, con i loro corpi, raccontano storie di vita vissuta, mentre la musica accompagna il tutto, creando un’atmosfera di intimità e apertura.

MI PASIÓN - VIDEO

"Mi Pasión" è più di uno spettacolo teatrale: è un’esperienza indimenticabile che invita a riflettere sulla bellezza dell’incontro tra culture diverse, sulla potenza delle emozioni umane e sull’arte che riesce a connetterle. Una serata imperdibile per chi ama la musica, il teatro e la danza, ma soprattutto per coloro che desiderano immergersi in un viaggio che celebra un’arte senza tempo, capace di unire generazioni e popoli.

"Mi Pasión" non è solo un omaggio al tango; è un canto di celebrazione all’amore, alla vita e all’evoluzione di un’arte che continua a far sognare. La magia del tango vive in ogni cuore, e questo spettacolo è il modo perfetto per scoprirne tutte le sfumature. Chiunque abbia la possibilità di assistere a questo evento avrà l’opportunità di vivere un momento di pura bellezza, in cui la musica e la danza si fondono per dare vita a un messaggio universale: quello dell’amore e della passione che, come il tango, non conoscono confini.

14 aprile 2025 ore 20,45

Sound Light Music Accademia dello Spettacolo

presenta

Sylvia Pagni

MI PASIÓN

Uno spettacolo tra musica, danza, canto e narrazione

Tutto sul mondo del “tango”

di Sylvia Pagni

con la collaborazione di Loris Cattunar e Elisa Riccitelli

Direzione artistica musicale M° Sylvia Pagni

Regia Maurizio Milione



con Andrea Aloisi e Simone Rossetti Bazzaro (violini solisti)

e 8 archi diretti dal M° Sylvia Pagni



con gli attori Tiziano Feola e Eliana De Marinis

diretti da Benedetto Zenone, autore dei testi teatrali



con i ballerini di Tango Bar Laura Amadei e Simone Salerno, Sara Morellato e Armando Sanna

e i tangueros dell’Accademia del tango argentino di Monopoli Antonella D’Alessandro, Francesco Vernola, della scuola Jo Blanc di Bari Grazia Maria Addante e Salvo D’Amore

e con Giorgia Trandafir (voce)

Special guest

René Luden con Zio Arcibald

Francesca Alotta (voce)

Sophie Sperling e Francis Auguilar (ballerini della scuola Tango in Milan)

*_©Angelo Antonio Messina