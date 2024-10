Rock'N'Safe, attraverso il suo Ufficio Studi, presenta il "Report Previsionale 2025 sulla Sicurezza del Lavoro", un'analisi approfondita basata sui dati ufficiali relativi agli incidenti sul lavoro in Italia, con l'obiettivo di fornire una visione chiara delle sfide e delle opportunità che il 2025 riserva.

Dati allarmanti del 2024 e proiezioni per il 2025

Nel 2024, l'Italia ha registrato un totale di oltre 600.000 infortuni sul lavoro, un aumento del 4% rispetto al 2023, con più di 1.300 incidenti mortali, segnando un incremento del 3,5% . Questi numeri rappresentano un campanello d'allarme per tutto il sistema produttivo italiano e richiedono un'azione urgente e concreta per garantire ambienti di lavoro più sicuri.

Secondo le proiezioni, se non ci sarà un cambiamento significativo, si potrebbe assistere ad un ulteriore incremento degli infortuni, fino a raggiungere i 620.000 casi nel 2025, con una stima di 1.400 decessi. Questi dati mostrano che senza azioni mirate e incisive, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente.

Settori più colpiti e le principali cause

Il settore dell'edilizia continua ad essere il più pericoloso, rappresentando il 40% degli incidenti gravi e il 50% delle morti sul lavoro. Anche agricoltura, logistica, trasporti e sanità registrano alti tassi di infortuni, spesso dovuti a carichi di lavoro eccessivi, uso improprio dei macchinari, stress e formazione inadeguata.

Le principali cause degli incidenti comprendono:

Cadute dall'alto : responsabilità del 35% degli incidenti.

Uso improprio dei macchinari : causa del 25%.

Esposizione a sostanze pericolose : 15%.

Stress e stanchezza : 10%.



Misure preventive e innovazioni tecnologiche per il 2025

Per invertire il trend negativo, il report suggerisce una serie di interventi preventivi, tra cui:

Miglioramento della formazione : L'adozione di corsi pratici obbligatori con tecnologie innovative come la realtà aumentata.

Aumento delle ispezioni : Controlli più frequenti e sanzioni severe per le aziende che non rispettano le norme.

Benessere psicofisico dei lavoratori : Iniziative aziendali per ridurre lo stress e prevenire errori legati a stanchezza e sovraccarico.

Integrazione della tecnologia nella sicurezza : Utilizzo di sensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale per prevenire incidenti.



Dichiarazione di Stefano Pancari, CEO di Rock'N'Safe

"I dati del 2024 sono un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Il futuro della sicurezza sul lavoro richiede un impegno collettivo e un cambiamento culturale profondo. È imperativo che le aziende considerino la sicurezza non come un costo, ma come un investimento. La tecnologia, la formazione e il benessere psicofisico devono essere al centro delle politiche aziendali, perché solo così possiamo proteggere i nostri lavoratori e garantire che il 2025 non segua lo stesso tragico trend."

Rock'N'Safe continua a promuovere una cultura della sicurezza innovativa, utilizzando anche l'energia della musica rock per sensibilizzare aziende e lavoratori. Attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, Rock'N'Safe vuole trasformare la sicurezza in un valore fondamentale.

Al link scarica il Report previsionale 2025 sulla Sicurezza sul lavoro

Al link scarica il Focus investimenti sulla sicurezza sul lavoro

Biografia di Stefano Pancari

Stefano Pancari è il fondatore di ROCK'N'SAFE , un progetto innovativo che unisce il mondo della sicurezza sul lavoro con quello della musica rock, per diffondere la cultura della sicurezza in modo coinvolgente e accessibile. Con un'esperienza ventennale nel settore della sicurezza, Stefano ha deciso di rivoluzionare il modo in cui si comunica su questo tema, utilizzando un linguaggio vicino alle persone, fatto di emozioni e di passione per la vita. Le sue iniziative e spettacoli mirano a sensibilizzare lavoratori e aziende sull'importanza di creare ambienti sicuri e sani, trasformando la sicurezza da obbligo in valore fondamentale.

