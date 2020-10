Martedì in aumento i numeri del contagio da Covid, 2.677 i nuovi casi, con 99.742 tamponi effettuati, un numero in avvicinamento alla media settimanale. Il totale dei casi sale a 330.263.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati, e sono dieci quelle che hanno superato i 100 nuovi casi: Lombardia (350), Veneto (189), Piemonte (259), Liguria (170), Emilia Romagna (172), Toscana (209), Lazio (275), Campania (395) e Sicilia (198).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 60.134. Tra i positivi, 319 (4 in meno di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 3.625 (ieri 3.487) sono ricoverati con sintomi e 56.190 (ieri erano 55.093) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 234.099 dai 232.681 di ieri. Oggi sono 28 i decessi, con il totale che sale a 36.030.