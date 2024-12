Alle 17 all’albergo centrale. Incontro di approfondimento su temi di geopolitica promosso da Osca e Associazione Europa-Abcasia.



“Testimonianza dal Donbass". Questo il tema dell’incontro in programma a Lamezia Terme il 28 dicembre alle 17 per iniziativa di Osca e Associazione Europa-Abcasia all’Albergo Centrale in piazza San Giovanni.

Il Donbass, ovvero gli oblast di Lugansk, Donetsk, Kerson e Zaporozhye, divenuti a seguito di referendum il 30 settembre 2022 parte della Federazione.

In queste ultime settimane sono molti i cambiamenti geopolitici in atto. Tra questi il braccio di ferro in Georgia tra presidente e primo ministro eletto, il cambio di governo in Siria, l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Sulle implicazioni di tali nuovi assetti geopolitici interverranno, in presenza e da remoto, tra gli altri, Andrea Lucidi, reporter in prima linea già esperto elettorale in Donbass per il coordinamento del cavaliere Vito Grittani alle presidenziali nella Federazione Russa del marzo 2024. Interverranno sul conflitto georgeano e sugli aspetti della geopolitica internazionale gli esponenti della diplomazia della Repubblica dell'Abcasia Kan Taniya e Vito Grittani. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Graziarosa Villani.

Ancora una volta i promotori dell'incontro intendono fornire strumenti al pubblico per sviluppare una propria opinione riguardo gli attuali aspetti politici internazionali al di là delle informazioni provenienti dalla maggioranza degli organi di informazione.

L’obiettivo di fondo è quello di promuovere una “pace giusta” all’insegna dell’autodeterminazione. La situazione politica in Georgia, ex repubblica sovietica che ambisce all’adesione all’Unione Europea, potrebbe investire la Repubblica dell’Abcasia indipendente. “‘Indipendenza dell’Abcasia - hanno ribadito in una recente intervista Kan Taniya e Vito Grittani - che non è negoziabile”.





