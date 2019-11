Vai alla parte 7...



Casa Pansa a Pompei

Harold Whetstone Johnston ha scritto in "La vita privata dei romani": Infine, possiamo descrivere una casa realmente esistita, prendendo come esempio quella che deve essere appartenuta a un uomo ricco e influente, la cosiddetta casa di Pansa a Pompei. La casa occupava un intero isolato; si affacciava sud/sudest. La maggior parte delle stanze sul fronte e sui lati era affittata per negozi o appartamenti; nella parte posteriore c'era un giardino. Il vestibolo è lo spazio aperto tra due negozi. Alle sue spalle si trova l'ostio, con la figura di un cane in mosaico, che si apre nell'atrio. L'atrio aveva tre stanze su ciascun lato, le ale al posto normale, l'impluvio al centro, il tablinum di fronte all'ostio e il passaggio sul lato orientale. L'atrio è in stile Tuscanicum ed è pavimentato in cemento; il tablinum e il passaggio hanno pavimenti a mosaico. Da questi, i gradini conducono al peristilio, che è più basso dell'atrio, misura 65 per 50 piedi ed è circondato da un colonnato con sedici colonne in tutto.

Ci sono due stanze sul lato accanto all'atrio. Una di queste è stata chiamata bibliotheca, perché è stato trovato un manoscritto, ma il suo scopo è incerto; l'altra probabilmente una sala da pranzo. Il peristilio ha due proiezioni, proprio come le alae, che sono state chiamate esedre; si noterà che uno di questi ha la comodità di un'uscita sulla strada. Le stanze ad ovest e la piccola stanza ad est non possono essere nominate con certezza. La grande sala a est è la sala da pranzo principale; i resti dei divani da pranzo sono segnati sul piano. La cucina è all'angolo nord-ovest con la stalla accanto; fuori dalla cucina c'è un cortile lastricato con un passaggio dalla strada da cui un carrello poteva entrare. A est della cucina e del cortile si trova uno stretto passaggio che collega il peristilio al giardino. A est di questo ci sono due stanze, la più grande delle quali è una delle stanze più imponenti della casa, 33 per 24 piedi di dimensioni, con una grande finestra protetta da una bassa balaustra, e si apre sul giardino. Questo era probabilmente un oecus. Al centro del peristillio c'è una vasca profonda circa due piedi, il cui bordo era un tempo decorato con figure di piante acquatiche e pesci. Lungo tutta l'estremità nord della casa correva una lunga veranda, con vista sul giardino in cui si trovava una specie di casa estiva. La casa aveva un piano superiore, ma le scale che conducevano ad essa si trovano nelle stanze in affitto, suggerendo che il piano superiore non era occupato dalla famiglia di Pansa.

Delle stanze che si affacciano sulla strada si noterà che una, leggermente ombreggiata, è collegata con l'atrio; probabilmente fu usato per alcuni affari condotti dallo stesso Pansa, possibilmente con uno schiavo o un liberatore incaricato immediatamente. Delle altre, le suite sul lato est sembrano essere state affittate come appartamenti viventi. Altre erano negozi. Le quattro stanze comunicanti a ovest, vicino alla facciata, sembrano essere state una grande pasticceria, con una grande sala che si apriva contenente tre mulini in pietra, vasche per impastare la pasta, un rubinetto dell'acqua con lavandino e un forno in una nicchia. Gli usi di altre stanze sono incerte.

