Case di campagna in epoca romana



Harold Whetstone Johnston ha scritto in "La vita privata dei romani": Le tenute di campagna potrebbero essere di due classi, case di campagna per il piacere e le fattorie da profitto. Nel primo caso l'ubicazione della casa (villa urbana o pseudourbana), la disposizione delle stanze e dei tribunali, il loro numero e la decorazione dipenderebbero interamente dal gusto e dai mezzi del padrone. Resti di tali case nei più svariati stili e piani sono stati trovati in varie parti del mondo romano, e resoconti di altri più o meno dettagliati ci sono pervenuti in letteratura, in particolare le descrizioni di due delle sue ville fornite da Plinio il Minore.

Alcune ville erano situate sulle colline per la freschezza e altre vicino all'acqua. In quest'ultimo caso, le stanze potevano essere costruite a strapiombo sull'acqua, e a Baiae, la località balneare alla moda, le ville erano effettivamente costruite su pile in modo da estendersi dalla riva sul mare. Cicerone, che non si considerava un uomo ricco, aveva almeno sei ville in diverse località. Il numero è meno sorprendente quando si ricorda che non c'era nessun hotel al mare o in montagna così comune ora, quindi era necessario stare in una casa privata, propria o di un'altra, quando si cercava di fuggire dalla città per cambiare o riposare .

Vitruvio dice che nella casa di campagna il peristilio di solito veniva vicino alla porta d'ingresso. Successivamente fu l'atrio, circondato da colonnati che si aprivano sulla palaestra e passeggiate. Tali case erano dotate di stanze di ogni genere per tutte le occasioni e tutte le stagioni, con bagni, biblioteche, passeggiate coperte, giardini, tutto ciò che potesse rendere più comodo o piacevole. Stanze e colonnati da usare nella stagione calda erano rivolti a nord; quelli per l'inverno erano previsti per prendere il sole. Viste interessanti sono state prese in considerazione nell'organizzazione delle stanze e delle loro finestre.

Con il contributo di Le Pietre Srl