Vai alla parte 6...

Le case a Pompei

Le case di solito prendono il nome da importanti dipinti o sculture o altri manufatti. La House of the Surgeon ha un nome, ad esempio, perché un gruppo di strumenti medici è stato trovato lì. The House of Chaste Lovers presenta un affresco di amanti. Molti affreschi sono visibili a Pompei. Vale la pena girovagare senza meta per un po 'e controllare gli affreschi nelle ville al largo del circuito turistico principale.

La Casa del Fauno (vicino a V. della Fortuna) prende il nome da un bronzo di un fauno danzante che è stato trovato qui insieme a un grande mosaico del pavimento che recita Have (benvenuti). Qui è stato trovato anche il famoso mosaico di Alessandro Magno. Vicino alla Casa del Fauno al largo di V. della Fortuna si trovano la Casa del Labirinto, la Casa dell'Antica Caccia e un'antica panetteria.

La Casa dei Vetti (su V. della Fortuna) è una delle ville più popolari di Pompei. La sala Ixon nella villa sembra una piccola galleria d'arte. Ci sono deliziosi murali con cherubini che svolgono compiti come forgiare, oreficeria e fare armi. L'attrazione più grande sono gli affreschi e le statue erotiche. Un affresco accanto all'ingresso della villa mostra il dio della fertilità Priapo, il cui pene è così grande da essere sorretto da una corda. In una stanza laterale a destra dell'ingresso del Priapo c'è la statua del Priapo con il suo pene eretto e gli affreschi erotici di coppie che hanno rapporti sessuali seduti e in altre posizioni.

In epoca romana, le stanze con arte erotica erano generalmente solo per uomini e loro concubine. Ciò era vero anche nei tempi moderni fino a poco tempo fa, quando gli affreschi venivano mostrati solo agli uomini turisti. Donne e bambini avevano bisogno di corrompere una guardia per entrare. All'inizio del 1800, le proteste per la scoperta dell'arte erotica a Pompei portarono alla "scomunica" di Pompei. La casa Marcus Lucretius Fronto (diversi isolati a est della Casa di Vetti) presenta un murale da giardino che raffigura una scena di caccia con orsi, cinghiali e serpenti oltre a un leone che attacca un toro e una tigre che insegue un cervo.

La Casa degli Amanti Casti è stata aperta alla fine degli anni 2000. Prende il nome da un affresco di una coppia in un dolce abbraccio. Nell'antichità la casa era sia una residenza che un'impresa commerciale per un ricco imprenditore. Un fornaio, ed è stato identificato dalla presenza di forni. L'analisi del polline ha rivalutato il fatto che i tralci di canna separavano letti di rose, ginepro e felci a forma geometrica. Il triclinio (sala da pranzo) è stato dipinto con scene per banchetti, inclusi gli amanti. Una rappresentazione di un gioco di bevute mostra una persona che beve ancora mentre un'altra è accasciata su un divano, sconfitta.

La Casa del Moralista a Pompei è così chiamata perché il proprietario ha scritto regole di etichetta per i suoi vicini e visitatori sui muri della sua casa, tra cui "Lascia che l'acqua ti lavi i piedi" e "Prendersi cura della propria biancheria". Il Tragico Poeta (in Via dell'Abbondanza vicino all'Anfiteatro) presenta un bel mosaico d'ingresso con un cane ringhiante e un cartello che dice "Cave Canem" ("Attenti al cane"). La casa di Venere (in Via dell'Abbondanza vicino all'Anfiteatro) presenta meravigliosi affreschi e giardini moderni piantati come giardini romani.

La Villa dei Misteri (fuori Pompei) è considerata la villa meglio conservata del mondo antico. Gli affreschi meglio conservati mostrano l'iniziazione di una sposa al culto proibito di Dioniso. La magnifica opera d'arte presenta satiri e Sileni in onore di Dioniso e bambine nude che suonano il flauto intrattengono un giovane e un demone nascosto nell'armadio. Il magnifico dipinto è vivo di colore. C'è anche un pavimento a scacchi e strati di marmo colorato sotto il dipinto. La villa è spesso cordata e per entrare è necessario pagare un ingresso separato.





Con il contributo di LePietre.Srl