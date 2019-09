Doppia compilations per i Ciccone Bros: Sexy House Deejay & Dance, Sport Energy 2019

Il segno del cambiamento di questi tempi moderni forse comincia a delinearsi nella storia dei " Ciccone Bros. "

Nati negli anni 90' con la prima band di Rock a Scampia

si metteranno subito all'attenzione del panorama nazionale vincendo il concorso patrocinato da Teddy Reno e Rita Pavone

"United Rock for Europe" e finendo sulle frequenze di Radio 1 Rai intervistati da Dodi Moscati per Ciao 2001I Fratelli Nunzio ,Claudio e Alessia in arte i Ciccone Bros.sono Artisti cresciuti nell’area napoletana, in una città moderna ed antica al tempo stesso:pur con tutte le diversità musicali e letterarie ,vivono creandosi la propria colonna sonora e fanno della creatività musicale uno stile di vita .I Ciccone Bros. sono stati recentemente ospiti della trasmissione Vulcanici Artisti Incandescenti andata in onda sul Circuito 7 Gold Tv Nazionale il 27 agosto 2019 ,provengono dalla naturale parentela con Luisa Veronica Ciccone in arte MadonnaNella loro citta' hanno calcato il palco assieme a nomi importanti come Eduardo Bennato, (Marechiaro Blues-1995) & Francesco Baccini,(Non Solo Bronx 1996)Ospiti come FlowerPeace Band al Roxy Bar di Red Ronnie(nella stessa puntata con Omar Pedrini-Timoria Aprile 1999)Nel 2000 si trasferiranno per 12 anni a Londra come Deejay per ritornare in italia soltanto nel 2012.Nel 2014 il brano I Racconti di Ale, una deep house cantata in italiano esce in Cafe' do' Friariell Vol.2 la compilation che registrera' il primo posto come Top Compilation su iTunes.Sono reduci dal successo nel marzo 2016 con il brano “Il Tango Dell’Amore”, raggiungendo la 26esima posizione nella Top 100 House New Release di BeatPort. Alessia Ciccone canta e suona il sax ,