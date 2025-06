Herbalife, in qualità di sponsor del CONI e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si unisce ai festeggiamenti dell’Olympic Day, la speciale ricorrenza che si celebra in tutto il mondo il 23 giugno per ricordare il giorno della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale che sancì, nel 1894, la nascita dei moderni Giochi Olimpici. Un momento speciale per festeggiare insieme lo sport e i suoi valori.

Da sempre vicina al mondo dello sport, nell’anno dei suoi primi 45 anni di attività, Herbalife azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, brand n.1 al mondo nell'alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo - celebra questa giornata come importante occasione per stimolare le persone in tutto il mondo ad essere attive e svolgere attività sportive.

Lo sport è al cuore della missione di Herbalife che si propone di aiutare le persone a vivere la propria vita al meglio attraverso alimentazione equilibrata, integrazione e attività fisica regolare. Una recente ricerca commissionata da Herbalife e condotta da IPSOS[1] ha evidenziato che sebbene il 68% degli italiani si consideri in salute, solo poco più della metà (56%) dichiara di seguire un’alimentazione equilibrata, mentre il 12% afferma di farlo raramente o mai. Oltre alla dieta non sempre bilanciata, un dato preoccupante è che il 73% degli italiani intervistati dichiara di sentirsi stressato, rispetto a una media europea del 70%. Più della metà degli intervistati, soprattutto tra gli uomini, identifica l’esercizio fisico tra i principali fattori che influenzano il proprio stato di salute, insieme a stress, al sonno e all’alimentazione

L’Olympic Day è una celebrazione globale dello sport e dell'attività fisica e rappresenta la volontà di rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport. Un valore condiviso dall’azienda che attualmente è anche impegnata nel Flex Tour, un roadshow con tappe in tutta Italia sino al mese di luglio - in spiagge, centri sportivi e spazi pubblici - dove si alternano talk motivazionali, degustazioni dei prodotti Herbalife e sessioni di allenamento guidate: un modo per esser vicini alle persone e offrire strumenti pratici per migliorare la propria qualità della vita attraverso il movimento quotidiano e scelte alimentari consapevoli.

In occasione di questo grande e importante evento nel nostro paese, sarà al fianco in particolare di tre italiani in gara, gli atleti del TeamH24 che gareggeranno alle Olimpiadi invernali: la campionessa olimpica di Short Track Arianna Fontana, il pattinatore artistico su ghiaccio Matteo Rizzo e lo sciatore paralimpico Federico Pelizzari.

Herbalife da oltre 40 anni è impegnata sia nella ricerca e sviluppo di prodotti scientificamente sviluppati per la corretta integrazione, sia come partner di 150 tra atleti e squadre in oltre 40 sport e 5 comitati olimpici. In Italia, dal 2016, è a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dei campioni dell’Italia Team, in qualità di Sponsor Ufficiale. Grazie all’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, Herbalife sarà Official Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Con la sua linea dedicata alla nutrizione sportiva Herbalife24, Herbalife si pone a fianco di tutti gli appassionati di fitness, dai principianti agli atleti professionisti supportando tutti gli sportivi in ogni fase dell’allenamento.

Oltre al CONI e alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), in Italia Herbalife è anche sponsor ufficiale della Divisione Calcio a 5.





Fonti:

[1] Ricerca 'Herbalife Immunity Study', condotta da IPSOS, febbraio 2025. Studio online su 7000 intervistati in Regno Unito, Turchia, Croazia, Italia, Polonia, Romania e Spagna. Gli intervistati sono rappresentativi della popolazione generale di età compresa tra i 18 e i 60 anni.