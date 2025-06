ROMA - 26 Giugno 2025 – Ore 19,30 BASILICA di S. ANTONIO DA PADOVA in Laterano



Giovedì 26 Giugno 2025 dalle ore 19:30 (ingresso pubblico ore 19:00), a ROMA presso la Basilica di S. Antonio da Padova in Laterano in Via Merulana, 124 si svolgerà il Terzo dei Concerti del Progetto Musicale “SULLE TRACCE DELL’INVISIBILE”, ideato e prodotto dall’ASSOCIAZIONE NASCHIRA, partner di Barrett International Group e dedicato a Padre Emidio Alessandrini, penitenziere presso la Basilica nella quale si terrà il Concerto, scomparso durante la Pandemia da COVID 19.

Il Progetto, che ha la prestigiosa Direzione Artistica della Dott.ssa PINA TRAINI (Giornalista Sala Stampa del Vaticano), è sostenuto dalla REGIONE LAZIO – LAZIO CREA ed è inserito nel FESTIVAL DI MUSICA SACRA 2025.

Il 26 Giugno 2025, Eugenio Bennato si esibirà nel Concerto di canzoni inedite sulla natività dal titolo “QUALCUNO SULLA TERRA”, con LE VOCI DEL SUD (Letizia D’Angelo, Daniela Dentato, Laura Cuomo, Francesco Luongo, Angelo Plaitano, Edoardo Cartolano) ed EZIO LAMBIASE alla chitarra classica.

Ingresso al Pubblico libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, previa prenotazione tramite mail: [email protected].