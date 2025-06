L’ultimo brano estratto dall’album “Frammenti” è un’intensa ballad che unisce introspezione e melodia in un racconto autentico e senza tempo

Paolo Caselli & Freezer tornano con “Sono sempre qui”, ultimo singolo estratto dal nuovo album “Frammenti”, pubblicato a maggio 2025 per Muki/Esagono Dischi con distribuzione The Orchard. La canzone è disponibile in streaming dal 29 maggio e sarà in rotazione radiofonica in promozione nazionale dal 13 giugno. Scritta da Paolo Caselli, voce e anima della storica band, “Sono sempre qui” è un’intima riflessione sullo scorrere del tempo e sulla forza delle emozioni autentiche.

La ballata si muove tra delicate armonie e arrangiamenti raffinati, valorizzati dalla produzione artistica di Stefano Riccò, titolare dello Studio Esagono di Rubiera. Il brano, che unisce sensibilità cantautorale ed eleganza strumentale, rappresenta un momento significativo nella carriera di Caselli, che sceglie di raccontarsi in prima persona, con uno sguardo maturo e profondo sulla propria storia e sui propri valori.

Ascolta il brano

Il singolo fa parte di un disco che segna un nuovo inizio: “Frammenti” è il primo lavoro firmato ufficialmente Paolo Caselli & Freezer, una scelta che testimonia la volontà di mettere in luce la sinergia tra il frontman e i membri della band. I Freezer sono: Emanuele Cantoni (batteria), Massimiliano e Umberto Cantoni (piano e tastiere), Riccardo Sgavetti (basso e chitarre), Lele Leonardi (chitarra elettrica), Luca Zuccardi Merli (chitarra e armonica), oltre allo stesso Caselli (voce solista e chitarra).

Guarda il video – “Sono Sempre Qui” (backstage)

Attivi fin dagli anni Ottanta, i Freezer si sono affermati come una realtà fedele alla propria identità musicale, capace di evolversi senza perdere autenticità. Dopo due album usciti tra il 2016 e il 2020, la band si riaffaccia sulla scena con un progetto che fonde esperienza, passione e nuove ispirazioni.

“Sono sempre qui” è un brano universale e sincero, che parla di presenza, memoria e consapevolezza. Un messaggio forte e semplice al tempo stesso, dedicato a chi continua a cercare, a credere, a esserci.

