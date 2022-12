La Russia ha salutato l'ultimo giorno dell'anno lanciando, sia da bombardieri in volo sul mar Caspio che da alcune postazioni di terra, più di 20 missili cruise contro obiettivi ​​ucraini. Nella capitale Kiev, dove sono stati colpiti un hotel e un centro residenziale, una persona è deceduta ed altre 12 sono rimaste ferite.

Il sindaco di Kiev ha affermato che il 30% degli utenti nella capitale era senza elettricità a causa dell'introduzione dei blackout di emergenza, ma i residenti avevano il riscaldamento centralizzato e l'acqua corrente.

Anche altre città sono state colpite. Nella regione meridionale di Mykolaiv, il governatore locale Vitaliy Kim ha dichiarato che sei persone sono rimaste ferite.

È il secondo attacco massiccio portato dai russi negli ultimi tre giorni. Il comandante in capo ucraino, Valerii Zaluzhnyi, ha riferito c he l'aeronautica è riuscita ad abbattere almeno 12 dei missili lanciati.

"Questa volta", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, "l'attacco missilistico di massa della Russia sta deliberatamente prendendo di mira le aree residenziali, nemmeno la nostra infrastruttura energetica. Il criminale di guerra Putin celebra il nuovo anno uccidendo persone", ha proseguito Kuleba, chiedendo che la Russia venga privata del suo seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Per motivi di sicurezza, anche la notte del 31 dicembre il coprifuoco rimarrà in vigore in tutta l'Ucraina, rendendo impossibili i festeggiamenti all'aperto per il nuovo anno.

Come ritorsione, l'Ucraina avrebbe colpito in Crimea l'aeroporto di Dzhankoi, una base aerea militare russa.

In un discorso alla tv diffuso ieri, il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov si è rivolto ai russi, parlando in russo, annunciando loro che a gennaio Putin darà il via ad una nuova ondata di mobilitazione e chiuderà i confini entro una settimana, compresi quelli della Bielorussia, dichiarando anche l'entrata in vigore della legge marziale.

Si tratta di propaganda? Lo sapremo tra non molto.

Di certo Putin non ne ha fatto cenno nel suo discorso di Capodanno, durato nove minuti e definito dalla Tass il più lungo di quelli tenuti dal presidente russo, a cui hanno fatto da sfondo i militari del distretto meridionale e non, come di consueto, il Cremlino.

"È stato un anno di decisioni difficili e necessarie, passi importanti per ottenere la piena sovranità della Russia e il consolidamento della nostra società", ha detto il presidente russo, aggiungendo che "l'Occidente ha mentito per anni sulla pace, perché in realtà si stava preparando all'aggressione. ... Stanno usando cinicamente l'Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia. ...Le élite occidentali hanno assicurato ipocritamente le loro intenzioni pacifiche, compresa la risoluzione del conflitto nel Donbass, ma di fatto hanno incoraggiato in ogni modo i neonazisti. ...Chi l'ha iniziata [riferendosi alla guerra delle sanzioni, ndr] si aspettava la completa distruzione della nostra industria, delle finanze e dei trasporti. Ciò non è accaduto, perché insieme abbiamo creato un affidabile margine di sicurezza. ...I militari russi, le milizie, i volontari stanno ora combattendo per la loro terra natale, per la verità e la giustizia. Affinché le garanzie di pace e sicurezza per la Russia siano assicurate in modo affidabile. Tutti loro sono i nostri eroi, per loro adesso è il momento più difficile. ...Faremo del nostro meglio per aiutare le famiglie dei nostri compagni caduti a crescere i loro figli, dare loro un'istruzione decente perché possano arrivare ad ottenere un lavoro. ...Il nostro intero e vasto paese [rifderemdosi ai militari, ndr] è orgoglioso della vostra forza d'animo, della vostra resilienza e del vostro coraggio, le preghiere e il cuore di milioni di persone sono con voi. E alle tavole di Capodanno ci saranno sicuramente dei brindisi in vostro onore. ...Ora la cosa più importante è il destino della Russia, la sua difesa "un sacro dovere verso antenati e discendenti" Lo abbiamo sempre saputo, e oggi siamo di nuovo convinti che il futuro sovrano, indipendente, sicuro della Russia dipende solo da noi, dalla nostra forza e e dalla nostra volontà!" ...

Zelensky, invece, ha detto che

"lo stato terrorista non sarà perdonato. E quelli che ordinano tali attacchi [riferendosi a quello odierno, ndr], e quelli che li eseguono, non riceveranno grazia. Per usare un eufemismo. Diverse ondate di attacchi missilistici l'ultimo giorno dell'anno. Missili contro le persone. È contro il popolo.I NON umani lo hanno fatto, i NON umani perderanno. E io e voi lo sappiamo. I terroristi non possono cambiarlo. A Pasqua hanno fatto tali attacchi, a Natale, a San Silvestgro... Si definiscono cristiani, sono molto orgogliosi della loro ortodossia. Ma stanno seguendo il diavolo. Lo sostengono e sono insieme a lui".

E rivolgendosi ai russi ha detto loro:

"Questa guerra che la Russia sta conducendo non è una guerra contro la NATO, come dicono mentendo i vostri propagandisti. Non è per qualcosa di storico. È per una persona che vuole rimanere al potere fino alla fine della sua vita. E quello che accadrà a tutti voi, cittadini russi, non lo riguarda.Il vostro capo vuole dimostrare di avere le truppe dietro di sé e di essere in vantaggio. Ma si sta solo nascondendo. Si nasconde dietro le truppe, dietro i missili, dietro le mura delle sue residenze e dei suoi palazzi.Si nasconde dietro di voi e brucia il vostro paese e il vostro futuro. Nessuno vi perdonerà mai per il terrore. Nessuno al mondo vi perdonerà per questo. L'Ucraina non perdonerà mai.E voi stessi non gli perdonerete tutto ciò che distruggerà e tutti coloro che ucciderà". ...