Progetti e Promesse, la nostra pagina di memoria collettiva su quanto accade nel Trasporto pubblico della Capitale.

25/10/2020. Entra in servizio sulla linea 64 l'Higer Smartbus completamente elettrico.

Sarà in servizio per 6 mesi, noi ne abbiamo parlato qualche tempo fa: bit.ly/Smarbus_Roma.

Qui tutte le promesse: bit.ly/Progetti_Promesse.

“Il nuovo bus elettrico in sperimentazione è lungo 12 metri, ha tre porte e rappresenta la nuova generazione di veicoli senza batterie”, ha raccontato l’AD dell’Agenzia per la Mobilità Stefano Brinchi, “l'autonomia, a seconda dei modelli, può variare dai 25 km ai 45 km ed è garantita da un supercapacitore che viene caricato in pochi minuti tramite l'uso di un pantografo posizionato sul tetto”.

Ed è proprio presso la stazione di San Pietro che è stato realizzato il palo di ricarica, dove l’autobus si ricaricherà in 5/10 minuti dopo ogni giro sulla linea 64.