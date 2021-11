Le nuove previsioni per la categoria Miglior Attore non protagonista, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di settembre, cambiano decisamente come conseguenza del successo di alcuni film come Belfast che permette ai suoi due supporter di avvicinarsi alla Oscars Race.

Discorso analogo per il biopic Una famiglia vincente - King Richard di Reinaldo Marcus Green supportato dal consenso della critica americana che potrebbe far guadagnare al caratterista Jon Bernthal la prima nomination agli Oscar della sua carriera.

Tra gli altri potenziali competitors di questa categoria si fanno notare: il giovane e talentuoso Kodi Smit – McPhee per Il potere del cane, Bradley Cooper per Licorice Pizza e Jared Leto per House of Gucci.