Dopo i 17 giri e 100 km della prima qualifica Sprint della Formula 1, ad ottenere la pole del GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone è stato Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha tagliato per primo il traguardo della minigara, solo di pochissimo davanti alla Mercedes di Hamilton.

Il passo gara delle due vetture, con i piloti che hanno utilizzato entrambi la gomma gialla, è stato simile e per non esser riuscito a conquistare la pole il pilota inglese deve solo biasimare se stesso, responsabile di una pessima partenza.

Verstappen, grazie a ciò è stato in testa per tutta la gara che ha potuto controllare agevolmente, anche se Hamilton non gli è stato mai distante più di 2 secondi. Pertanto, per il pilota olandese, ottava pole in carriera e prima posizione sulla griglia di partenza di domenica.

La Mercedes di Bottas, tra i pochi a montare gomme rosse, si è classificata terza con un distacco di otre 7 secondi, seguita a circa 4 secondi dalla Ferrari di un incredibile Leclerc che ha girato, a fine gara, persino sugli stessi tempi di Verstappen.

L'altra Red Bull di Perez, dopo un testa coda nei primi giri, ha gareggiato nelle ultime posizioni per poi decidere di ritirarsi prima di tagliare il traguardo, per dar modo ai meccanici di poter verificare la vettura... tanto sarebbe comunque partito dalla penultima fila.

In quinta e sesta posizione troviamo le due McLaren di Norris e Ricciardo con il pilota australiano che ha dovuto sudare sette camicie per avere ragione di un fantastico Fernando Alonso che, montando un set di gomme rosse, al via ha bruciato sei vetture mantenendo il lato sinistro della pista e, dopo aver lottato alla morte, è riuscito a portare la sua Alpine sulla casella 7 della griglia di partenza di domani davanti, nell'ordine, a Vettel (Aston Martin), Russell (Willams) e Ocon (Alpine).

L'altra Ferrari di Sainz si è classificata solo 11.a, con il pilota spagnolo costretto ad inseguire, dopo esser stato ritardato a causa di un contatto con la Williams di Russell ad inizio gara. Il contatto sarà valutato dai giudici nelle prossime ore.

Questo l'ordine di partenza del GP di Gran Bretagna che domenica prenderà il via alle ore 16:



