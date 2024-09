La mobilità a Roma è un tema in costante evoluzione, tra nuove decisioni del Campidoglio, aggiornamenti sul trasporto pubblico e le sempre attese novità su infrastrutture e servizi. In questo spazio troverai le notizie più importanti della giornata, con approfondimenti utili per orientarti meglio nella giungla del traffico romano. Resta aggiornato con noi!

Ciclabile Termini-Sapienza: lavori in corso

Proseguono i lavori della ciclabile tra Termini e Sapienza, un progetto chiave per la mobilità sostenibile.

I lavori sulla ciclabile che collegherà la stazione Termini all'Università La Sapienza avanzano, in questo momento, gli interventi sono concentrati su viale dell'Università, con una parte del cantiere già aperta anche su viale Castro Pretorio

Nuovi autobus ibridi per Roma



In arrivo 41 nuovi autobus per il Giubileo.

Atac ha annunciato l'acquisto di 41 autobus mild hybrid per migliorare il servizio durante il Giubileo del 2025. La fornitura potrà avvenire tramite una gara di Atac, attraverso la società Giubileo 2025 o mediante piattaforma Consip

Sicurezza autisti: nuove misure

Bodycam e nuove tecnologie per proteggere gli autisti dai crescenti episodi di aggressione.

Con un nuovo protocollo d’intesa, Roma Capitale, Regione Lazio, Atac e Cotral introducono misure per la sicurezza degli autisti contro le aggressioni. Tra le novità, bodycam per i conducenti e dispositivi come il “panic button” sui mezzi

Lavori al deposito di Porta Maggiore

Il deposito di Porta Maggiore è in ristrutturazione, con la fine prevista entro dicembre.

I lavori al deposito tramviario di Porta Maggiore puntano a modernizzare infrastrutture chiave, tra cui il binario e i capannoni. L'obiettivo è migliorare la manutenzione dei veicoli e preparare l'arrivo dei nuovi tram nel 2025. L'intervento, parte del DPCM Giubileo, prevede la ristrutturazione completa entro il 2028, con un investimento di 30,76 milioni di euro. Nel frattempo, la rete tramviaria resta in gran parte sospesa.

