Cotral ha attivato una nuova corsa sulla tratta Borgorose - Carsoli - Roma, rispondendo alle esigenze di mobilità quotidiana dei residenti. Questo nuovo servizio si inserisce in un progetto di potenziamento dei trasporti pubblici nel Lazio, volto a migliorare la qualità della vita nelle aree interne e a favorire una mobilità più sostenibile.

Nuova corsa Cotral tra Borgorose e Roma: un passo avanti per la mobilità



A partire dal 23 giugno, la Regione Lazio ha arricchito l’offerta di trasporto pubblico con l’introduzione di una nuova corsa Cotral sulla tratta Borgorose - Carsoli - Roma. Questa corsa, che si aggiunge alle sei già attive, è pensata per coprire una fascia oraria finora scoperta. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, prevede la partenza da Borgorose alle ore 8:30 e il ritorno da Roma alle 15:30, rispondendo alle esigenze di mobilità quotidiana dei cittadini. “Un atto concreto in favore dei cittadini che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi, e in generale un segnale forte di attenzione da parte della Regione Lazio verso i residenti delle aree interne, troppo spesso penalizzati dalla carenza di servizi essenziali”, ha dichiarato il Consigliere Regionale Michele Nicolai. La nuova corsa è il frutto di un importante lavoro di collaborazione tra le istituzioni locali e Cotral, con la concreta partecipazione del Presidente Manolo Cipolla, che ha prontamente accolto la richiesta di potenziare il servizio.

Cotral: un risultato frutto di sinergie e impegno istituzionale



Il potenziamento della rete di trasporto pubblico rappresenta un segnale di progresso per il territorio e le sue comunità. L’iniziativa ha visto il supporto del Circolo di Fratelli d’Italia di Borgorose, che ha sostenuto con determinazione l’introduzione della nuova corsa. L’onorevole Paolo Trancassini ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno costante nella promozione di soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini. “Il Lazio sta cambiando passo: il futuro si costruisce, non si improvvisa!”, ha affermato Trancassini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e aziende di trasporto pubblico come Cotral.