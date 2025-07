Claudio Descalzi: “La nostra partnership rappresenta un esempio di sinergia tra produttore energetico e industria, con l’obiettivo di creare un ecosistema favorevole in grado di coniugare ricerca e sviluppo tecnologico, necessità del mercato e obiettivi di decarbonizzazione”.



Eni, guidata da Claudio Descalzi, ha sottoscritto una Lettera d’Intenti (LOI) con BMW Italia per lo sviluppo di soluzioni congiunte mirate ad accelerare la transizione energetica del settore trasporti. La chiave è nell’integrazione tra biocarburanti avanzati e mobilità elettrica: la LOI prevede infatti lo sviluppo di iniziative incentrate principalmente su tre pilastri. Il primo: l’impegno nel disegnare una mobilità sostenibile basata sul principio di neutralità tecnologica e sulle sinergie tra i diversi vettori energetici e le soluzioni disponibili. Il secondo: l’implementazione di nuove proposte in ambito biocarburanti. Il terzo: l’ampliamento dell’infrastruttura per la mobilità elettrica anche attraverso l’individuazione di potenziali aree in cui installare nuovi hub di ricarica On The Road di Plenitude in modo da garantire alla clientela BMW una rete sempre più capillare. “Eni e BMW Italia, leader nei rispettivi settori, condividono tecnologia e know how per progredire in maniera sempre più importante verso la decarbonizzazione dei trasporti”, ha commentato l’AD Claudio Descalzi sottolineando il valore della collaborazione che prevede anche l’avvio di un potenziale test dell’HVO di Enilive per i motori diesel di BMW e di campagne congiunte con Plenitude di marketing e di sviluppo della rete di ricarica elettrica.



La partnership Eni - BMW Italia, ha rimarcato Claudio Descalzi, rappresenta “un esempio di sinergia tra produttore energetico e industria, con l’obiettivo di creare un ecosistema favorevole in grado di coniugare ricerca e sviluppo tecnologico, necessità del mercato e obiettivi di decarbonizzazione”. L’iniziativa riconferma l’impegno di Eni sul fronte della decarbonizzazione: un percorso che sta portando avanti con un approccio graduale e ordinato, valorizzando le competenze maturate nei business tradizionali e integrandole con soluzioni innovative. Come ha ricordato anche l’AD Claudio Descalzi, “per compiere un percorso di transizione energetica di successo è indispensabile unire le forze per incidere nei molteplici ambiti economici e industriali da decarbonizzare, con tutte le tecnologie e iniziative sostenibili a disposizione”.