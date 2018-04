Ben cinque linee per la prima collezione primavera/estate di Crown 81. Dopo avervi parlato della location per la realizzazione del videoclip Crown 81 a Quasano (frazione di Toritto, situata nel Parco nazionale dell'Alta Murgia) dove il set è stato ricostruito all'interno del Murgia Garden Ricevimenti, oggi vi sveliamo che la collezione comprenderà 5 linee: la baby/Kids - uomo/donna - coordinati madre/figlia e padre/figlio - curvy.

IL BRAND CROWN 81

Qualcuno di voi si starà domandando: ma che tipo di brand è Crown 81? Fa parte del progetto FM, un contenitore di possibilità e sviluppo per società di abbigliamento e accessori moda, che è stato fondato dal giovane casting director, imprenditore e manager barese Miky Falcicchio nonché titolare di Fatti per il Successo Academy. Crown 81 è dunque una linea di abbigliamento e accessori moda rivolta ai bambini dagli 0 ai 16 anni e coordinati madre/figlia - padre/figlio. L'intera collezione è Italian Style al 100%, prodotta e confezionata in Puglia da New Art Generation di Rosa Ricci, co-producer dell'intera linea.

Restate sintonizzati perché a breve pubblicheremo i dettagli sull'inaugurazione ufficiale dello showroom Crown 81 e sulla conferenza stampa in programma fra circa un mese. Pertanto vi consigliamo di seguire i profili Facebook e Instagram di Crown 81.