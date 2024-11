Fino al 3 dicembre un’occasione irripetibile per riposare bene con i materassi hi-tech brevettati dal Gruppo Buoninfante.



Sconto del 60% su tutta la linea X-BIO

Il Gruppo Buoninfante – storica realtà manifatturiera italiana con 50 anni di attività nel settore – si prepara a celebrare il Black Friday con un’offerta irripetibile, proponendo uno sconto del 60% su tutta la linea di Materassi X-BIO, una gamma di prodotti pluripremiati e brevettati per assicurare un riposo notturno ottimale e un migliore benessere a lungo termine.



Un materasso unico, in tante varianti hi-tech

X-BIO è l’unico materasso hi-tech al mondo testato e brevettato per far fronte a diverse esigenze e soddisfare le necessità di molteplici categorie di utenza. L’offerta pensata per il “venerdì nero” riguarda infatti l’intera linea di materassi X-BIO, inclusi X-BIO Silver Ions, il materasso con ioni d’argento (eletto Prodotto dell’Anno 2024), X-BIO Circulife il materasso ottenuto da poliestere da bottiglie di plastica riciclate (eletto Prodotto dell’Anno 2023), e X-BIO Coolmax, il materasso in grado di favorire il recupero fisico dopo le prestazioni sportive scelto e testato dai calciatori della Lazio.



Un’eccellenza Made in Italy apprezzata in tutto il mondo

Il sistema brevettato X-BIO è riconosciuto in più di 20 Paesi dell’Unione Europea, Giappone, Stati Uniti e Cina, dove sta aiutando sempre più persone non solo a riposare meglio di notte, ma anche a conquistare un migliore stato di benessere generale durante il giorno, alleviando problemi come il mal di schiena e favorendo un più rapido recupero delle energie, con un’efficacia testimoniata dal 99% di recensioni positive registrate sulla piattaforma indipendente Trustpilot.



Ancora più convenienza con il sistema completo di riposo

L’offerta per il Black Friday di Buoninfante diventa ancora più conveniente se si acquista il sistema di riposo completo “Materasso+Guanciali” disponibile sul sito www.x-bio.it, che dà diritto a ottenere uno sconto ulteriore.



C’è tempo fino al 3 dicembre

I prezzi vantaggiosi proposti da Buoninfante in vista del Black Friday durano solo fino al 3 dicembre. Da quella data terminerà la fase di lancio sul mercato e a tutti i prodotti della linea verranno applicati i prezzi di listino definitivi.

Dunque il “venerdì nero” è un’occasione irripetibile per acquistare una soluzione di riposo unica e performante, che rappresenta un investimento a lungo termine in benessere.