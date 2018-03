Videoclip Made in Mama con i baby modelli di Fatti per il Successo Academy: il video dal dietro le quinte

Ieri è stato girato il videoclip, che presenterà tutta la nuova collezione Made in Mama primavera/estate, presso lo store in via Andrea da Bari 42 H/F/G. All'evento hanno preso parte i baby modelli di Fatti per il Successo Academy, gestita dall'imprenditore, talent scout, ex modello e manager barese Miky Falcicchio.

I protagonisti del videoclip Made in Mama sono ben 8 baby modelli iscritti e assistiti dall'Academy di Mister Italia 2010 e altri baby star selezionate direttamente dal web: Kevin Hoxha, Gabriele Barricelli, Mattia Loseto, Adam Malponte, Sofia Silletti, AnnaChiara Gelao, Ivana Tello, Martina Romano, Raffael e Samuel Roglieri, Blanca Renzetti, Melissa Cascarano, Gabriele Cipolla e Aura Lucia Cantoro.

Ieri il titolare dell'Accademia Miky Falcicchio ha commentato sul suo profilo Facebook: "Questa domenica delle Palme l'ho trascorsa sul set, tra bambini, genitori e tanti bravi professionisti, come molte delle mie giornate. Ho postato una parte del backstage, quello relativo al piano superiore dello store MadeinMama, perché al primo piano si stava girando. Ho scoperto nuovi talenti, talenti cresciuti (i miei) e la conferma di tanti amici e professionisti del settore. [...] Il mio in bocca al lupo va a tutti i bambini, protagonisti di un videoclip che scatenerà un forte terremoto emozionale e mediatico per tutti i canali di comunicazione online e offline. Un abbraccio a tutti i genitori".

A presto con il videoclip ufficiale di Made in Mama!