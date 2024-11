Sempre all’avanguardia nell'innovazione delle pentole dal 1925, Le Creuset lancia la nuovissima linea Essential Antiaderente con rivestimento in ceramica: una gamma di pentole che si propone di diventare un sorprendente e fidato alleato in cucina.

Ogni dettaglio della nuova collezione è stato pensato per offrire una perfezione di cottura senza sforzo, l'anima in alluminio garantisce un’eccellente diffusione e ritenzione del calore senza creare punti surriscaldati, i manici sono rivettati per una presa sicura e tutti i prodotti della linea sono accompagnati da una garanzia di 10 anni.

L'innovativo rivestimento in ceramica realizzato senza PFAS, inoltre, permetter di far scivolare perfettamente il cibo: le pentole e padelle della linea sono dunque perfette per cuocere a fuoco lento, scottare o rosolare, con o senza olii di cottura, e per bollire. Inoltre, possono essere utilizzate su qualsiasi piano cottura, compreso quello ad induzione, e in forno fino a 280 °C o 220 °C se utilizzate con il coperchio in vetro.

Il nuovo rivestimento in ceramica è altamente resistente ai graffi, agli utensili in metallo e ne rende estremamente semplice e veloce anche la pulizia.

Per preservarne le qualità ancora più a lungo, è sufficiente lavare i prodotti a mano con acqua e sapone, ma sono anche lavabili in lavastoviglie.

Le Creuset, con questa sorprendente gamma di prodotti all’avanguardia, si conferma un’eccellenza grazie all’utilizzo dei materiali più pregiati per garantire la massima qualità per performance eccellenti e cotture perfette