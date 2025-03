Iniziate a Roma le riprese di "Nessun Domani", il nuovo film di Davide Campagna

Roma set del film dal 10 marzo 2025: Sono ufficialmente iniziate oggi a Roma le riprese del film "Nessun Domani", il nuovo lungometraggio diretto da Davide Campagna. Il regista, già noto per "L'equilibrista con la stella" distribuito nel 2021 su Amazon Prime Video e per il cortometraggio "Io non sono così", con la star Fortunato Cerlino, in concorso ai David di Donatello 2025, torna sul set con un progetto che verrà distribuito su una delle principali piattaforme di streaming. Il film, scritto dallo stesso regista insieme a Noemi Galetta, affronta tematiche legate alla criminalità e alla ricerca di una via di fuga da un'esistenza segnata da scelte difficili.

La storia segue Miriam, una giovane donna ribelle e autodistruttiva che vive ai margini della società romana, tra piccoli crimini e dipendenza dalla droga. Quando si indebita con un clan criminale, inizia a spacciare nella zona controllata da Riccardo, un ragazzo affiliato a un gruppo rivale. Tra loro si sviluppa un legame ambiguo, fatto di attrazione e tensione, fino a una rapina finita male che cambia il destino di entrambi. Da quel momento, Miriam si trova coinvolta in una faida tra bande, mentre sua sorella Ines tenta di salvarla da una spirale autodistruttiva.

Il cast include Emma Di Dio Faranna, Antonio Santagati, Lorenzo Paroli, Sofia Carlotta Foresta, Martina Malavasi, Riccardo Pellegrini, lo stesso Davide Campagna e Massimo Rosa, noto anche come G-Max del celebre gruppo Flaminio Maphia. Le riprese, previste fino alla fine di aprile, si svolgeranno interamente a Roma.

Prodotto dalla The Palma Movie, "Nessun Domani" sarà distribuito su una delle più famose piattaforme di streaming con un'uscita prevista a livello internazionale. Il film vuole rappresentare una realtà senza vie di scampo, mettendo in evidenza la durezza e l'imprevedibilità dell'esistenza e offrendo uno sguardo crudo sulla fragilità della condizione umana.

Con il set operativo e le prime scene girate, il progetto entra nel vivo della lavorazione.