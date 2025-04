Incidente mortale sul lavoro nella giornata di ieri, a San Giorgio Albanese (CS) in località Pantanello, in un fondo agricolo posto lungo la Provinciale 186 che collega la Statale 106 con la cittadina arbëreshe.

A perdere la vita un uomo di 73 anni, del posto, carabiniere in pensione, rimasto schiacciato sotto una cisterna trainata da un trattore, mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli nella sua proprietà. Immediato l’allarme.

Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano – Rossano che hanno estratto il corpo dello sfortunato pensionato e messo in sicurezza l’area e i sanitari del 112 Suem che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.