Molte le iniziative in programma con la manifestazione organizzata dalla S.A.C.I. - Spettacolo, Arte, Cultura Internazionale.



La collaudata manifestazione organizzata dalla S.A.C.I. - Spettacolo, Arte, Cultura Internazionale per l’edizione 2025 si fa in tre. In programma infatti una mostra di pittura estemporanea, il concorso dedicato a talenti in varie discipline e la Caccia al Tesoro d’Amore per Futuri Sposi.

Le iscrizioni per partecipare sono aperte.

E’ dedicata alla città eterna la mostra estemporanea “Sulle Ali dell’Antica Roma” in programma nella capitale dal 17 al 21 aprile in via Appia 19 sede del Gruppo Storico Romano. Per partecipare all’iniziativa ci si può iscrivere entro il 10 aprile. La mostra estemporanea, infatti, è inserita nel calendario di eventi per il Natale di Roma. Curata da Giovanni Giannini, la mostra si rivolge in particolare agli artisti della periferia romana chiamati a dipingere sul momento. I pittori avranno a disposizione dei modelli in carne abbigliati con i costumi antichi. Ci saranno, tra gli altri, Cesare, Marcantonio e Cleopatra che si alterneranno in diversi quadri ispirati al loro vissuto e alla loro storia d'amore. A corollario della mostra si terrà la selezione provinciale della Venere Storica Romana con i costumi storici dell'Antica Roma nell'ambito del Concorso di Bellezza Nazionale "La Venere Imperiale".

Scade il prossimo 30 aprile invece il termine per iscriversi al Concorso “Un Lago di Talenti 2025” che si articolerà in varie serate tra giugno e settembre nei comuni attorno ai due laghi di Bracciano e Martignano. Come nelle passate edizioni il concorso prevede varie discipline: ballo, canto, fotografia, pittura, cinematografia, portamento (modelle/i e fotomodelle/i).

E' inoltre possibile iscriversi alla Caccia al Tesoro d'Amore per i Futuri Sposi. Venti almeno le coppie per ogni gara che verrà indetta. Quella più fortunata potrà vincere uno dei servizi proposti: abito da sposa e da cerimonia per lo sposo; addobbi floreali in chiesa, casa e ristorante; auto per la sposa; ricevimento di nozze; musica di intrattenimento al ristorante; servizio fotografico e video; viaggio di nozze.

L’edizione 2025 vedrà anche una promozione a premi con il coinvolgimento di strutture ricettive del territorio.

Grande l’impegno in queste settimane per Umberto Giannini, patron di S.A.C.I. - Spettacolo, Arte, Cultura Internazionale, per l’organizzazione delle varie iniziative.

“Vogliamo promuovere - dice Giannini - nuove forme di attrazione turistica sui laghi italiani creando sinergie istituzionali ed eventi originali”.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Umberto Giannini 375 661 1154