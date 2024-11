La “Associazione delle amiche e degli amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi», in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane” e con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese, organizza nella giornata di Sabato 9 novembre 2024, con inizio alle ore 15:00, presso la Saletta Espositiva (attigua alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia), Via Emilia Interna n° 90, un incontro pubblico sul tema «MA L’ECOLOGIA È UN “PROBLEMA COME UN ALTRO”?», organizzata dalla “Associazione delle amiche e degli amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi», in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane” e con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese.

Interverranno:

MARGHERITA VENTURI (Docente Universitaria di Chimica presso UNIBO e Presidente dell’Associazione “Energia per l’Italia): Scienza, società, politica: il cambiamento climatico punto di caduta di un rapporto complesso

LINDA MAGGIORI (Giornalista e scrittrice, eco-attivista): Lo stile di vita come forma di lotta; Costruire giorno per giorno la società ecologista

MARINA MANNUCCI (Attivista ecofemminista): La prospettiva intersezionale, approccio alla complessità sociale e ai cambiamenti climatici

VIOLA CLEMENTE (Studentessa universitaria, attivista della Rete universitaria End Fossile): L’eredità che le giovani generazioni si trovano a dover sopportare; Le sedi del sapere come possibili luoghi di conflitto e di proposta ecologista

PIPPO TADOLINI (Campagna “Per il Clima - Fuori dal Fossile): La giustizia climatica: punto avanzato del conflitto sociale



Introduce e modera NICOLA FARINA (Associazione Amiche e Amici della BLAB)

Seguirà dibattito. Ingresso libero.