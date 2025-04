Un singolo rap diretto e autentico in uscita venerdì 11 aprile che racconta il valore di mettere sé stessi al primo posto.

Esce venerdì 11 aprile su tutti i principali store digitali e in promozione radiofonica nazionale “Egoista”, il nuovo singolo di Dayan. Il brano nasce in un momento di angoscia e malessere psicologico e diventa fin da subito uno sfogo potente e sincero, una dichiarazione d’intenti di chi ha scelto di tradurre i propri sentimenti in musica, con coraggio e lucidità.

“Egoista” è un inno all’amor proprio, una rivendicazione della necessità, talvolta, di mettere sé stessi al primo posto senza sensi di colpa. Con un sound rap/hip hop diretto e una scrittura personale, Dayan affronta il tema delle relazioni in cui si perde il proprio equilibrio e invita a riscoprire la propria voce anche a costo di sembrare egoisti. Ma non si tratta di egoismo fine a sé stesso, quanto piuttosto della volontà di difendere la propria identità e serenità. Il brano colpisce per la sua autenticità: nessun filtro, solo parole vere nate da un’esperienza vissuta in prima persona. Dayan, con questo singolo, conferma il suo stile schietto e incisivo, capace di toccare corde profonde con semplicità e immediatezza.

Daniel Romano, in arte Dayan, nasce a Torino 26 anni fa e cresce nella periferia di Barriera di Milano. Fin da piccolo è affascinato dal mondo dei beat e della scrittura, tanto da iniziare a comporre i suoi primi testi già a 9 anni. A 10 anni registra il primo ritornello grazie al supporto di un vicino di casa, che diventa per lui una figura guida. Dopo una pausa forzata dalla musica, a 18 anni riprende in mano la penna e a 21 pubblica il suo primo brano ufficiale.

Dayan porta avanti un percorso costruito con determinazione, superando le proprie insicurezze e trasformandole in forza creativa. Con “Egoista” inaugura una nuova fase artistica, con la promessa di continuare a raccontare sé stesso senza filtri, in nome della libertà espressiva e del rispetto per la propria verità interiore.

