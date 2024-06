I Consiglieri comunali Damiano Maisano, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro hanno inviato una nota al Presidente facente funzioni Mario Sindoni, alla Segretaria generale, al Prefetto e all’Assessorato alle Autonomie locali per sollecitare l’intervento di queste ultime due istituzioni contro l’inerzia della Presidenza a riscontrare la richiesta di convocazione del Consiglio straordinario, presentata il 2 maggio e munita dalla firma di cinque Consiglieri, avente per oggetto “Problematiche parcheggio pendolari stazione FS di Milazzo”.

“Ai sensi del Regolamento comunale – scrivono i Consiglieri – la seduta doveva essere convocata entro il termine di cinque giorni; ma a distanza di quasi 50 giorni non si è proceduto a tale adempimento, con la conseguenza non solo di mortificare l’azione del Consigliere comunale, ma anche di operare in dispregio alla normativa”. Da qui la richiesta di intervento “al fine di ristabilire i corretti principi violati”.

Il Consigliere di “Sud chiama Nord” Damiano Maisano ha invece chiesto al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale e alla Segretaria Generale l’accesso agli atti della documentazione relativa all’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per l’implementazione dei sistemi di segnaletica della sosta di Piazza XXV Aprile mediante la fornitura di beni e servizi per l’efficientamento del parcheggio. I lavori d’Aula riprenderanno lunedì 24 giugno.