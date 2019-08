La crisi di Governo e la novella dello stento

La novella dello stento

che dura tanto tempo

la vuoi senti' [sentire]?

Sì.

Non si dice sì

alla novella dello stento

che dura tanto tempo

la vuoi senti'?

No.

Non si dice no

alla novella dello stento

che dura tanto tempo

la vuoi senti'?

...



La "novella dello stento", di cui sopra è riportata una delle tante versioni, riassume alla perfezione ciò che i grillini hanno pubblicato questo sabato sul loro blog per riassumere e descrivere la crisi di Governo ideata e messa in atto dalla Lega e, soprattutto, da Matteo Salvini.



"Ma come, non dovevano mollare tutti la poltrona? Hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece ancora sono lì, incollati alla poltrona. Senza pudore!Si tratta di una crisi surreale aperta dalla Lega solo per tutelare gli interessi di partito, per portare a casa nuove poltrone. Storia da Prima Repubblica, logiche di palazzo, intrighi politici, solo per conquistare nuovo potere. E in tutto questo i cittadini italiani rischiano di subire le conseguenze di questa irresponsabile azione della Lega.Di cosa parliamo?Intanto dell’aumento dell’IVA, che tradotto significa: +1200 euro di spese per le famiglie ogni anno. E poi potremmo fare un elenco infinito di riforme che salteranno: salario minimo (stupendi più alti per i lavoratori), acqua pubblica (meno costi in bolletta), riforma della giustizia (processi più veloci), riforma della sanità (meno raccomandati) ecc. ecc.Hanno dimostrato di ignorare i problemi dei cittadini, badando solo a capitalizzare. Hanno tradito gli italiani solo per gonfiare la propria pancia elettorale. Questo non è cambiamento, sembra di rivedere gli anni più bui della politica italiana.Siamo rimasti gli unici a garantire gli italiani e non molleremo di un solo centimetro. Adesso avanti con il taglio di 345 poltrone che produrrà un risparmio di 500 milioni a legislatura".

E per marcare le distanze da Matteo Salvini, Luigi Di Maio è corso in spiaggia a fare il piacione con i bagnanti.







Ai grillini fa da sponda l'ex nemico Matteo Renzi, che dopo aver trangugiato tutti i popcorn reperibili in Italia, non sapendo più che ca...volo fare ha scoperto che con i 5 Stelle adesso si può pure tentare di mettere insieme un Governo (senza che il suo fido Roberto Giachetti, come promesso in passato, non abbia ancora strappato la tessera del partito):

"Oggi i quotidiani - dice il senatore semplice - sono pieni di innumerevoli retroscena e scenari. In momenti del genere la politica rischia di dare il peggio di sé. E allora parliamo chiaro: la stella polare delle persone serie è il rispetto delle istituzioni e il bene degli italiani. Non gli interessi dei partiti o dei presunti leader.Andare a votare a ottobre con l’effetto di aumentare l’IVA al 25% è folle. Non possono essere le famiglie a pagare le ambizioni di qualche aspirante leader. E non possiamo condannare l’Italia alla recessione.Per questo serve un Governo Istituzionale che pensi al Paese e non ai destini dei singoli partiti. Un Governo Istituzionale che come prima cosa abbia un Ministro dell’Interno degno di questo nome (chi vuole firmare la mozione di sfiducia a Salvini, lo faccia qui: http://bit.ly/SfiduciaperSalvini, siamo più di 60 Mila).E un Governo che pensi a fare il bene degli italiani, non a litigare tutti i giorni. Sono uomini delle Istituzioni coloro che mettono da parte i propri risentimenti personali [detto da uno che ha pugnalato alle spalle uno del suo partito per rubargli la carica di premier è alquanto comico, ndr] e pensano a come evitare la crisi economica.Poi torneremo a discutere, litigare, dividerci. Ma prima viene l’Italia, poi vengono gli interessi dei singoli partiti. Ci hanno buttato addosso odio e fango: noi non replichiamo allo stesso modo, ma rispondiamo pensando al bene comune e ai risparmi delle famiglie".



Più logico e accorto, visti i tempi attuali e i personaggi che circolano nelle sedi istituzionali, il segretario del Pd Nicola Zingaretti:

"Continuo a pensare che aprire dibattiti su Governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore. Nasconde il dato politico di fondo: l'esperienza del governo populista è fallita.Il PD è pronto per andare alle elezioni e proporre un’idea diversa rispetto al Paese dell'odio e in questo senso si sta organizzando.Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte.Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro. Solo nello sviluppo dell'eventuale crisi di Governo sotto la guida autorevole del Presidente Mattarella si potranno verificare, se esistono, le condizioni numeriche e politiche di un Governo diverso con una larga base parlamentare che nasca non a tutti i costi per la paura delle urne, che non abbiamo, ma dalla reale possibilità di trasformare l'Italia, cambiare e rifondare l'Europa e ricostruire una speranza".

E chi ha creato tutto questo casino, Matteo Salvini, che sta facendo? Raccoglie fiori di zucca.