Meta, nelle scorse ore, ha annunciato la disponibilità di Llama 2, uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale, concorrente di Chat GPT e Bard, che attraverso sofisticati algoritmi riesce a generare dei testi e dei discorsi simili a quelli umani.

La particolarità di questo strumento, che Meta rilascia in collaborazione con Microsoft, è il fatto che sia gratuito, utilizzabile sia per finalità di ricerca che per finalità commerciali.

Recenti progressi nell'IA, in particolare nell'IA generativa - dichiara Meta in un comunicato - hanno catturato l'immaginazione del pubblico e dimostrato ciò che coloro che sviluppano queste tecnologie sanno da tempo: hanno il potenziale per aiutare le persone a compiere cose incredibili, creare una nuova era di opportunità economiche e sociali, oltre ad offrire a individui, creativi e aziende nuovi modi per esprimersi e connettersi con le persone.

"Crediamo che un approccio aperto sia la strada giusta per lo sviluppo dei modelli di IA di oggi, soprattutto per quelli nell'ambito dell'IA generativa, dove la tecnologia sta avanzando rapidamente. Rendendo i modelli di IA open source, tutti potranno trarne beneficio. Offrire alle aziende, alle startup, agli imprenditori e ai ricercatori accesso a strumenti sviluppati in una scala che sarebbe difficile realizzare autonomamente, supportati da potenza di calcolo a cui non avrebbero altrimenti accesso, aprirà un mondo di opportunità.E crediamo che sia più sicuro. Rendendo accessibili i modelli di IA di oggi, una generazione di sviluppatori e ricercatori può testarli a fondo, identificare e risolvere rapidamente i problemi, come una comunità. Vedendo come queste risorse sono utilizzate da altri, i nostri team possono imparare da loro, migliorare gli strumenti e correggere le vulnerabilità.Meta ha posto la ricerca esplorativa, l'open source e la collaborazione con partner accademici e industriali al centro dei nostri sforzi nell'IA per oltre un decennio. Abbiamo visto di persona come l'innovazione aperta possa portare a tecnologie di cui possono beneficiare un maggior numero di persone. Già diversi modelli di linguaggio sono stati rilasciati e stanno promuovendo il progresso tra sviluppatori e ricercatori. Vengono utilizzati dalle aziende come ingredienti fondamentali per nuove esperienze alimentate dall'IA generativa. Siamo rimasti impressionati dalla grande richiesta di accesso a Llama 1 da parte dei ricercatori, con oltre 100.000 richieste per il grande modello di linguaggio, e dalle incredibili realizzazioni che hanno ottenuto.Siamo ora pronti a rilasciare la versione successiva, Llama 2, rendendola disponibile gratuitamente per uso commerciale e di ricerca. Forniamo anche i pesi del modello e il codice di avvio per le versioni già preaddestrate per la conversazione. Come annunciato da Satya Nadella sul palco di Microsoft Inspire, portiamo la nostra partnership a un livello successivo con Microsoft come partner preferito per Llama 2 e ampliamo i nostri sforzi nell'IA generativa. A partire da oggi, Llama 2 è disponibile nel catalogo dei modelli di IA di Azure, consentendo agli sviluppatori che utilizzano Microsoft Azure di costruire con esso e sfruttare gli strumenti nativi del cloud per il filtraggio dei contenuti e le funzionalità di sicurezza. È anche ottimizzato per essere eseguito localmente su Windows, offrendo agli sviluppatori un flusso di lavoro senza soluzione di continuità mentre offrono esperienze di IA generativa ai clienti su diverse piattaforme. Llama 2 è disponibile anche tramite Amazon Web Services (AWS), Hugging Face e altri provider.

Come scaricare Llama 2?

Basta seguire le indicazioni fornite al seguente indirizzo:

https://github.com/facebookresearch/llama/tree/main





Crediti immagine: comunicato stampa Meta